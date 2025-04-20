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    機器人21公里馬拉松 冠軍2小時40分跑完

    奪得第二名的「松延動力N2」機器人，機身短小，但奔跑姿態穩健。（歐新社）

    奪得第二名的「松延動力N2」機器人，機身短小，但奔跑姿態穩健。（歐新社）

    2025/04/20 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球第一場人形機械人半程馬拉松比賽十九日在中國北京登場，在廿組參賽機器人中，北京人形機器人創新中心的「天工Ultra」，最終以兩小時四十分四十二秒的成績，率先完成約廿一公里路程，奪得冠軍。

    這場在北京亦莊舉行、結合真人與機器人的「半馬」比賽，吸引近一．二萬名選手及來自北京、上海、廣州、蘇州等地的廿組機器人選手參加。機器人身高從七十五公分到一八○公分不等，最重達八十八公斤，其中有些機器人可以自主慢跑，有些則由工程師遠端操控。

    專設的機器人賽道包含平坦路面、九度斜坡及不規則地形。機器人選手必須以雙足行走完成，嚴禁使用輪式輔助。第一位出發的「天工Ultra」，身高約一八○公分，機身約五十二公斤，腳上還穿著印有「天工」二字的跑步鞋。它一路領先，雖前進至十五公里左右一度摔倒，但緊急維修後，仍率先抵達終點。

    與此同時，在人類比賽中，男、女組冠軍均來自衣索比亞，成績分別是一小時兩分卅六秒及一小時十一分七秒。

    「天工Ultra」在比賽中約保持每小時八、九公里的配速，中途更換電池三次，與賽前預估一致。執行長熊友軍表示，中國和美國目前在「體現智慧」產業站在相同起跑線上，但中國機器人在應用場景、人才等方面在全球名列前茅。體現智慧指將人工智慧（AI）融入機器人等物理實體，使它們能像人類一樣感知、學習及與環境動態互動交流。

    美國奧勒岡州立大學機器人學教授費恩則說，機器人半馬比賽不需要「AI突破」，因為支援運行軟體早在五年前就已問世。

    不過，他也肯定中方注重展示行走、跑步、舞蹈和其他敏捷動作，只是在基本智慧、工作效用方面並未展現出太多功能。

    一組機器人在起步不久就失去控制。（法新社）

    一組機器人在起步不久就失去控制。（法新社）

    機身高挑的「天工Ultra」在機器人半馬比賽中率先衝過終點線。（歐新社）

    機身高挑的「天工Ultra」在機器人半馬比賽中率先衝過終點線。（歐新社）

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