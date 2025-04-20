美新冠網站改版「病毒來自中國實驗室」

美國白宮對原本提供新冠肺炎疫苗與檢測資訊的網站Covid.com進行改版，不但加上川普總統的全身照，還直指新冠病毒外洩自中國實驗室。（圖擷取自Covid.com）

2025/04/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕白宮十八日公布新版的新冠肺炎（COVID-19，嚴重特殊傳染性肺炎）疫情網站Covid.gov，內容改為宣揚該病毒外洩自中國實驗室此一川普總統堅稱但學理上具有爭議性的理論，並將中國實驗室形容為該疫情的「真正起源」。美中大打關稅貿易戰之際，此舉顯然對美中關係有弊無利。

5大要點佐證為疫情的「真正起源」

Covid.gov是在本月初聯邦政府公衛機構遭大裁員後進行改版，該網站原本著重於推廣疫苗與檢測資訊，改版後首頁秀出川普的全身照，其身後還以斗大字體寫著「實驗室外洩」（Lab Leak），以及右下角的標註「新冠肺炎的真正起源」，顯然直指「新冠肺炎的真正起源是實驗室外洩」。

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改版後的網站還提出五大要點以佐證新冠病毒外洩自中國實驗室，指稱武漢不但是新冠首例發生地，也是中國「最重要的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）研究實驗室」所在地，以及曾在「生物安全程度不足」下進行研究。網站稱，若有證據顯示新冠病毒源於自然，那經過幾乎所有科學衡量，早該浮出檯面，「但並沒有」。

改版後的網站還批評前朝拜登政府的疫情政策，以及把矛頭對準首席醫療顧問佛奇，稱佛奇偏向宣揚新冠病毒是自然起源的論調。佛奇曾是川普首度執政時的白宮新冠肺炎工作小組成員，他對新冠病毒起源及其治療法秉持科學實證而非政治語言，看法立場與當時的川普政府有所出入。

新冠病毒外洩自中國實驗室曾被視為陰謀論，如今隨著川普重新執政又逐漸蔚為主流；就連曾稱新冠病毒來自實驗室或自然界尚無結論的中央情報局（CIA），也在川普重新執政後改變原本立場，指該病毒「更有可能」是從中國實驗室洩漏。

此外，改版後的網站顯然還試圖重新界定有關新冠肺炎的政治敘事、批評二○二○年疫情大流行之初的口罩令與保持社交距離的規定、指責拜登政府的公衛官員妖魔化「替代療法」，以及與社群媒體業者勾結以便對疫情異見進行審查。

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