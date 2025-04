中英對照讀新聞》Trump, Macron and Zelensky lead wave of new ’mobile phone diplomacy’川普、馬克宏與澤倫斯基引領新「手機外交」浪潮

今年3月2日在英國召開的歐洲安全與烏克蘭高峰會,多國領袖親自出席。(路透)

2025/04/19 05:30

◎國際新聞中心

When Ukrainian President Volodymyr Zelensky interrupted a press conference he was holding to answer a telephone call from his French counterpart Emmanuel Macron, he opened a window into a new world of geopolitical diplomacy.

當烏克蘭總統弗拉迪米爾.澤倫斯基中斷正在舉行的記者會,接聽法國總統艾曼紐.馬克宏的來電時,他打開了一扇進入地緣政治外交新世界的窗戶。

"Can I call you back in 15 to 20 minutes," Zelensky asked Macron before returning to reporters’ questions.

澤倫斯基在回答記者提問前先問馬克宏說:「我可以在15到20分鐘後才回電給您嗎?」

Mobile phone exchanges between world leaders are "a new diplomacy" that is "more direct and spontaneous" and allows for "more frequent, quicker" contact, a Macron aide told AFP.

馬克宏的一位助手告訴法新社,世界領袖之間的手機交流是一種「新外交」,它「更直接、更自發」,並允許「更頻繁、更快速」的聯繫。

The French president speaks to both Zelensky and US President Donald Trump "almost every day", a member of his team said.

馬克宏團隊的一名成員說,法國總統「幾乎每天」都與澤倫斯基和美國總統唐納.川普通電話。

Mobile phone diplomacy is having knock-on effects, though, sidelining diplomats who are now no longer essential mediums of geopolitical communication.

行動電話外交正帶來連鎖效應,使外交官靠邊站,不再是地緣政治溝通的重要媒介。

新聞辭典

diplomacy:名詞,外交、外交手腕、策略。例句:Diplomacy secured the cooperation that confrontation had failed to elicit.(外交手腕取得了採用對抗無法進行的合作。)

sideline: 動詞,使靠邊、使退出比賽、排擠。名詞,邊線、副業、兼職工作。例句:He decided to turn his hobby into a lucrative sideline.(他決定把自己的嗜好變成有利可圖的副業。)

