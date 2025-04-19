「反中大將」美駐日大使葛拉斯履新

美國總統川普任命出使日本的葛拉斯十八日抵達東京履新，在羽田機場舉行記者會。（路透）

2025/04/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普任命出使日本的葛拉斯（George Glass）十八日抵達東京履新。被視為川普團隊「反中大將」的葛拉斯表示，面對日益強硬的中國，美國和日本必須在防禦力量上密切合作、共同反擊。他也提到，川普將對日關稅談判視為「最優先事項」，而他對於兩國達成協議「非常樂觀」，認為兩國能夠找出共識。

葛拉斯在東京羽田機場對媒體說，美日關係是「為地區帶來和平、穩定和前進的強有力夥伴關係」，日本被中國、俄羅斯和北韓等「棘手」國家包圍，美日有必要在安保領域攜手反擊。

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面對川普就支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略含糊其辭，並抱怨防衛同盟的費用問題，引發人們對美國全球安全夥伴關係承諾的擔憂。葛拉斯澄清，華府關切美日公民安全，並將確保軍隊獲得應對中國威脅所需的支持和物資。

在三月的國會任命聽證會上，葛拉斯就曾表示必須要求日本增加防衛預算，包括擴大負擔美軍駐日經費，並削減對美貿易逆差，被日本「共同社」評為可能是「棘手的談判對象」。葛拉斯最新說法是，在日本關稅特使、經濟再生擔當大臣赤澤亮正赴美與川普及主要官員會談後，他對兩國達成貿易協議「非常樂觀」，「當我看到川普總統決定參與談判、並將此事列為首要任務時，我非常有信心我們會取得一些成果」。

據了解，川普有意以關稅為籌碼，換取日本在安全保障方面讓步，擴大負擔美軍駐日經費，並大量採購美製防衛裝備。美日政府已就二○二二至二六年日方負擔美軍駐日經費達成協議，為每年二一一○億日圓（約四九○億台幣），二七年起的五年經費預計最快今年秋季進行談判。川普首次執政時的國安顧問波頓曾證實，川普當時要求日方每年負擔八十億美元（約二六三○億台幣）。

針對美方將關稅與防衛經費掛鉤，日本防衛大臣中谷元強調這是兩碼事，二○二六年前的美軍駐日經費日方負擔部分已達協議，「沒有理由改變」。他也透露，在上月的日美防長會談中，美國國防部長赫格塞斯並未對此提出具體要求，「我們的努力得到了認可」。

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