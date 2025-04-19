劍指南韓 中國在黃海架設巨大平台

南韓退伍軍人協會多名成員三月底集結於首爾的中國大使館附近，抗議北京當局在黃海上兩國重疊的專屬經濟區內設置鋼製鑽井平台。（歐新社）

2025/04/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「新聞週刊」十七日獨家披露，新的衛星圖像首度揭露中國近年來在與南韓重疊的黃海海域架設巨型鋼製鑽井平台的真實面貌。專家稱此等帶有類似北京在南海擴張領土意味的海上鋼構物，加劇北京與華府在東亞主要盟友之一南韓間的緊張關係。

這些獨家提供給「新聞週刊」、由總部位於德州奧斯汀的衛星圖像公司Skyfi拍攝的衛星圖像，顯示中國在「韓中暫定措施水域」（PMZ）所設置的最新一批大型鋼製鑽井平台。PMZ位於南韓西部海域的黃海（南韓稱西海），是中韓重疊的「專屬經濟區」一部分。兩國在二○○○年簽訂漁業協定，約定共管PMZ的水產資源，中韓漁民皆可在此作業。

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但從去年四月起到今年初，北京以深海漁業為由陸續在PMZ設置上述鋼構物，並宣稱此舉不違反韓中漁業協定、也不影響南韓權益；但與美國簽有共同防禦條約的南韓認為，中國在未知會或取得同意的情況下於PMZ設置鋼構物，違反韓中簽署的漁業協定。跟北京過去因南韓抗議而拆除的鋼構物不同的是，中國在PMZ架設的鋼製鑽井平台已加大加固，包括有三條長腿伸入海底；面積約一○六公尺乘以八十公尺，高出海面約四十八公尺。

美國史丹福大學附屬的海事分析計畫「海光」（SeaLight）主任鮑威爾在檢閱這些衛星圖像後指出，此鋼構物架設於二○二二年十月，取代至少兩年前架設的較小構造，可看到一個直升機停機坪、數艘救生艇與一個平台，該平台可為附近的中國深海養殖箱網提供服務，例如二○二二年已部署就位的「深藍二號」，但也可以被中國政府當成落實其「切香腸戰術」的工具、即逐步擴大在PMZ的存在。鮑威爾認同南韓對這些中國海上鋼製平台的擔憂並非空穴來風，「這是在非常合理的民事理由包裝下、典型的灰色地帶侵略」。

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