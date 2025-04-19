澤倫斯基控中援俄 出人也出軍火

烏克蘭總統澤倫斯基十七日召開記者會，指稱已掌握情資顯示中國提供俄羅斯武器、甚至在俄國境內助其製造武器。（歐新社）

2025/04/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十七日指稱中國提供俄羅斯軍火、甚至在俄國境內協助生產武器。此為澤倫斯基首度公開指控北京當局直接軍援莫斯科，也是他繼上週踢爆有中國公民參與烏俄戰爭後，再次把矛頭對準北京。中方十八日駁斥此為無端指責與政治操弄。基輔當局隨後宣布制裁三家中國企業。

除了提供軍火，澤倫斯基在記者會上還說，他的政府掌握到中國在俄國領土生產武器的情報，相關細節將於下週公布。澤倫斯基的用詞是「火力」（artillery），但並未具體說明究竟是砲彈（shell）、火砲系統（artillery system）或兩者皆有。澤倫斯基表示，烏國相信，中國的代表正在俄羅斯境內參與生產某些武器；但他並未進一步詳述。

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不只俄企 烏宣布制裁３中企

中國外交部發言人林劍十八日稱，北京當局致力烏俄止戰停火與勸和促談，未曾對衝突任何一方提供致命性武器，也嚴格控制軍民兩用物項，「烏方對此是十分清楚的」，也知道俄方進口武器的零件大多來自美國等西方國家，「中方堅決反對無端指責和政治操弄」。

十八日稍後，烏國政府宣布最新制裁實體清單，除了若干俄羅斯企業，還有三家在中國註冊的公司，分別是北京航空航太祥輝科技有限公司、瑞金機械有限公司，及中複神鷹碳纖維有限公司。被制裁對象禁止在烏國經商，烏國境內的資產也會遭到凍結。

中烏關係在澤倫斯基上週指情報顯示有一五五名中國公民參戰助俄後趨於緊張，基輔當局還讓兩名被俘虜的中國公民亮相。據稱俄羅斯是在社群媒體上找中國人當傭兵，北京官員對此知情，但不確定此網路募兵之舉是否奉北京指示。

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