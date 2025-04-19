烏俄停戰若無可能 魯比歐預告美國數日內抽身

美國特使魏科夫（左起）、凱洛格、國務卿魯比歐十七日在巴黎與烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克、外交部長西比哈和國防部長烏梅洛夫會晤商討和平進程。（法新社）

2025/04/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務卿魯比歐十八日表明，若烏克蘭與俄羅斯不存在終結戰爭的可能性，那麼美國將放棄介入調停的努力，並在數日內做出決定。此為華府自二○二二年俄國入侵烏國至今，所做出最明確的一次「抽身」宣示。

華府還有其他需要專注的優先事項

在巴黎與歐洲盟友及烏克蘭領導層會晤後，魯比歐表示，「若不可能結束在烏克蘭的戰爭，我們就需要繼續前進」，強調「我們現在需要非常迅速地決定，我說的是數日之內，此事是否可行」、「我們也還有其他要專注的優先事項」。

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魯比歐談到，川普政府花了八十七天努力，希望能結束這場戰爭，在巴黎的會議是要談論更加具體的終結戰爭要件，及判斷是否能夠終結戰爭，「如果停戰遙不可及，我想總統大概會說就此告一段落」、「這不是我們的戰爭，不是由我們挑起。美國過去三年一直幫助烏克蘭，我們希望戰爭結束，但這並非我們的戰爭」。

范斯對停戰感到樂觀

根據國務院聲明，魯比歐在巴黎會議中分別向歐、烏、俄三方提出美國擬定的和平計畫大綱，「受到令人鼓舞的歡迎」，「顯示出若各方致力締結協議，便有可能達成和平」。

不過在魯比歐發表上述言論後數小時，正在義大利訪問的美國副總統范斯在與義國總理梅洛尼會晤時，卻釋出相反訊息，宣稱川普政府對透過談判結束烏俄戰爭感到「樂觀」。

與烏俄和平談判相反，美國與烏克蘭的礦產協議簽署在即。烏克蘭經濟部長思維里登科宣布，基輔與華府已簽署意向備忘錄，為「經濟夥伴協議」及「烏克蘭重建投資基金」的創立鋪平道路。據「衛報」取得的最新版本草案，烏克蘭承認「自二○二二年俄羅斯侵略以來，基輔從美國接收的龐大物料、財政支持，以及表達兩國對長久和平的渴望」。烏國總理什米加爾將在下週訪問華府，與美財政部長貝森特舉行最後一場「技術會談」，預料將完成重建投資基金的討論。

美國總統川普十七日在白宮表示，他預計美烏雙方會在廿四日簽署礦產協議。思維里登科則說，後續還得進行敲定協議正文、簽署及國會核准等程序，有理由期望這紙文件能讓雙方國家受益良多。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十八日針對魯比歐的談話表示，俄美正進行「相當複雜」的談判，「俄羅斯正在努力解決這場衝突，確保自身利益，並對對話持開放態度」。他還強調，俄烏上個月原則接受的美國所提卅天停止襲擊能源設施的有限停火現在已經期滿，但總統普廷沒有發布新的命令，沒有透露莫斯科下一步是會繼續停火還是恢復襲擊。

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