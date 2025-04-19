美國人討厭中國略減 仍達7成7

美國智庫「皮優研究中心」十七日發布的民調顯示，美國民眾厭惡中國的比率，過去五年來首次有所緩和。（法新社）

2025/04/19 05:30

33％認定中國是美國最大敵人

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國智庫「皮優研究中心」十七日發布的民調顯示，約有七十七％美國民眾對中國持「負面」看法，但持「非常負面」看法的比率較去年下降十個百分點至卅三％。此外，四十二％的人認為中國對美國構成最大威脅，卅三％認定中國是美國的最大「敵人」，但這兩項的比率也都有所下降。

民調在美中關稅戰前調查

香港「南華早報」指出，自美國總統川普二○一七年首次執政引發美中貿易戰，以及武漢肺炎肆虐美國期間，美國民眾對中國的不信任感不斷加深，地緣政治、科技競爭、間諜威脅、人權指控和台海緊張等議題，更使美國民眾對中國的看法進一步惡化。「皮優」在三月廿四日至卅日針對三六○五名美國成年人進行最新調查，這是在川普本月初將對中關稅大幅上調至一四五％，以及中國隨後徵收報復性關稅之前進行。

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對中持負面看法比率微降

民調結果顯示，有高達七十七％美國民眾對中國持「有些負面」及「非常負面」看法，整體較去年下降四個百分點，其中持「非常負面」看法者下降十個百分點。共和黨人及立場傾向共和黨的獨立人士，對中國態度軟化尤其明顯。在立場傾共和黨的民眾中，持負面看法的比率下降八個百分點至八十二％，其中「非常負面」的比率更大幅下降十六個百分點；至於立場傾向民主黨者當中，有七十二％不喜歡中國。總體而言，美國民眾厭惡中國的比率，過去五年來首次有所緩和。

42%認為中國是最大威脅

不僅如此，現在有卅三％的美國民眾認為中國是美國敵人、而非夥伴或競爭對手，去年此一比率曾達到破紀錄的四十二％。在共和黨人當中，有四十五％視中國為敵人、四十七％視為競爭對手，視為敵人的比率比去年下滑十四個百分點。在民主黨人當中，視中國為敵人的比率也下降六個百分點。當被問及哪一國對美國構成最大威脅時，四十二％受訪者認為是中國，但比二○二三年調查中回答中國的比率下降八個百分點。民主黨人當年有四十％認為中國是最大威脅，現在剩廿八％。

近半認為中國貿易受益較多

在美中貿易方面，四十六％美國人認為中國受益較多，僅十％認為是美國，另有廿五％認為兩國同等受益。在關稅方面，有五十二％認為川普對中加徵關稅、對美國是「弊大於利」，只有廿四％認為可以為美帶來利多；至於關稅對自身的影響，也有五十三％認為會造成傷害，僅十％認為對自己有利。

華府智庫「昆西研究所」東亞計畫主任文哲凱（Jake Werner）指出，美國民眾對中國態度緩和，可能反映出在川普第二任期的頭幾個月，美中緊張關係獲得「暫時緩解」，但這可能僅是短暫現象，因為美國人對中國的態度往往不如種族關係或移民問題等其他議題堅定。

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