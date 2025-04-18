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    直購躲關稅？ 小心中國工廠有詐

    中國短影音平台「抖音」國際版TikTok最近出現許多影片，宣稱低價供應多家精品名牌產品，呼籲美國人直接向中國工廠購買。（截圖取自TikTok）

    中國短影音平台「抖音」國際版TikTok最近出現許多影片，宣稱低價供應多家精品名牌產品，呼籲美國人直接向中國工廠購買。（截圖取自TikTok）

    2025/04/18 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美中貿易戰愈演愈烈之際，中國短影音平台「抖音」國際版TikTok最近出現許多影片，宣稱低價供應多家精品名牌產品，呼籲美國人繞過川普政府的高額關稅，直接向中國工廠購買。不過數名專家警告，小心買到仿冒品。

    美國有線電視新聞網（CNN）十六日以其中一則影片為例，一名自稱王森（譯音）的用戶，站在幾個「柏金包」前，宣稱自己是許多高級精品品牌的OEM代工廠，「你們何不乾脆直接聯絡我們，從我們這裡買？你不會相信我們（會）給你的價格」。這段影片已經被TikTok下架。

    另一段影片中，網名為LunaSourcingChina的網紅介紹位於中國著名批發市場義烏市的兩家工廠，宣稱知名瑜伽和運動服飾品牌Lululemon每件售價九十八美元的緊身褲，就是直接出自這裡，「在這兩家工廠，你花五到六美元就能買到」。

    這些影片也帶動中國網購平台敦煌網（DHgate）和淘寶（Taobao）在美國應用程式商店下載排行迅速竄升。然而，多名專家指出，合法製造商通常會簽保密協議，影片中的工廠不可能真的是知名品牌供應商，賣的也不太可能是真貨正品。CNN報導也提醒，「敦煌網」因販售仿冒名牌商品而聲名狼藉。

    Lululemon公司十四日即迅速澄清，該公司「並未與網路影片中指出的製造商合作，我們敦促消費者，注意可能的仿冒產品和錯誤資訊」。CNN指出，該公司四月列出的供應商名單，未見該影片中提到的兩家工廠。

    英國南安普敦大學企業管理高級講師董皓（譯音）說，任何為大品牌生產的製造商，都可能受到嚴格的契約義務約束，不得披露其關係，肯定不會在網路上公開銷售其產品。

    來自中國的商品 都要課關稅

    「華盛頓郵報」十六日報導此事，也提醒美國民眾，不應照著影片中的建議，直接在淘寶、敦煌網或向中國工廠購買，因為還是逃不掉關稅，反有受騙的風險。市調公司Forrester零售與電子商務首席分析師科達利說，「不論是直接還是通過銷售公司購買，任何來自中國的商品，現在都被課關稅」。

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