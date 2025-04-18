美國土安全部嗆禁招外生 哈佛不服

川普政府除要求國稅局撤銷哈佛大學的免稅資格外，國土安全部更揚言，哈佛若不遵從分享該校部分外籍師生簽證資訊的要求，將會失去招收外籍生的資格，並停發逾270萬美元的補助款。（彭博）

2025/04/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國川普政府與名校哈佛大學的對抗日益擴大，川普政府除要求美國國稅局撤銷哈佛大學的免稅資格外，國土安全部十五日更揚言，哈佛若不遵從分享該校部分外籍師生簽證資訊的要求，將會失去招收外籍生的資格，以及停發該部提供的逾二七○萬美元（約八七六七萬台幣）的補助款，顯示川普政府開始下重手以逼迫哈佛聽命行事。但哈佛校方拒不屈服，堅稱不會拱手奉上獨立性與放棄受美國憲法保障的權利。

據知情人士透露，美國國稅局十五日收到財政部官員撤銷哈佛免稅資格的請求後，已就此制定計畫，預計很快就會有最終定奪。對此，哈佛大學發布聲明表示，取消該大學的免稅地位「沒有法律依據」。慈善、宗教和教育組織以及社會福利團體可享有免稅待遇，但這些組織必須遵守禁止參與某些特定政治活動的稅法。專家指出，沒有證據顯示哈佛違反了任何一條規定。

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月底前須提供外籍生簽證資訊

此外，國土安全部長諾姆說，她已致函哈佛，要求該校在四月卅日以前，提供持留學簽證外籍生的「非法與暴力活動」紀錄；哈佛若未能證明其完全依當局要求回報，「將失去招收外籍生的特權」，即失去國土安全部核發、允許招收外籍生的「學生與交流訪問者計畫」（SEVP）認證。根據哈佛校方數據，該校有六七九三名外籍生，二○二五學年註冊生中有二十七．二％是外籍生。

哈佛一名發言人表示，校方已知悉「有關取消補助金與審查外籍生簽證」的諾姆來信，稱哈佛堅守本週稍早的聲明，即在守法之餘也「不會放棄獨立性或放棄憲法權利」。

哈佛與川普政府的對峙肇因於以哈衝突。二○二三年十月初，以色列在遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯發動致命襲擊後，對哈瑪斯控制的加薩走廊進行報復回擊，造成大量巴勒斯坦平民死於戰火或流離失所，不少美國大學校園湧現挺巴反以示威潮。

今年一月川普上台後，揚言刪減未強力鎮壓校內挺巴反以示威大學的聯邦經費，同時企圖驅逐曾參與挺巴示威的外籍生，不少美國大學都有外籍生的簽證正被撤銷、甚至被捕。

諾姆就說，哈佛有五三二億美元的捐款，他們要讓校園混亂就拿自己的錢去搞，國土安全部恕不奉陪。諾姆稱哈佛存在有「反美國、親哈瑪斯的意識形態」。根據哈佛校園報「哈佛紅報」（The Harvard Crimson），諾姆指控哈佛為猶太學生營造「敵對的學習環境」，「有外籍生來念哈佛是一種特權，不是保證」。

川普政府此前就企圖控制哈佛，包括上月底稱正在審查與哈佛簽訂的九十億美元聯邦合約與撥款，以及稍後對發放聯邦經費加諸若干限制，包括禁戴口罩與停止「多元、公平及包容」（DEI）計畫；哈佛十四日拒絕照辦，稱這些要求形同把對哈佛的控制權交給政府。川普政府隨後表示凍結廿三億美元經費。

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