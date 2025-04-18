駐日韓美軍納關稅談判 川普不讓步

美國在日本駐軍約5萬人，均仰賴美國的核保護傘抵禦中國、俄羅斯與北韓的威脅，也被視為美國在亞太地區投射軍力與影響力的關鍵。（美聯社檔案照）

2025/04/18 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國在其東亞盟友日本與南韓皆派駐有數萬名美軍，儘管日韓皆致力避免安全防禦議題與關稅政策混為一談，但川普政府顯然想將日韓美軍支出納入關稅談判。

川普曾在社群平台的貼文中說，將與南韓進行「一次購足」式的關稅談判，其中就包括要求首爾分攤駐南韓美軍的國防費用；十六日，川普在會見訪問華府的日本經濟再生大臣赤澤亮正時，也提及駐日美軍防禦負擔問題。

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美國在日韓分別駐軍約五萬與二．八五萬人，日韓皆仰賴美國的核子保護傘來抵禦中國、俄羅斯與北韓的威脅，也皆被視為美國在該區投射軍力與影響力的關鍵。

川普先前曾暗示，日韓若不願提高駐軍支出分攤比例，可能會將美軍撤離日韓；此外，川普首度執政時，就曾要求日韓多支付數十億美元的駐軍支出。

南韓預定下週與美國進行關稅談判。南韓外交部副部長金洪均十六日告訴國會，儘管華府未曾正式提議重新協商「駐韓美軍防衛費分擔特別協定」（SMA），但南韓政府已為各種情況做準備；南韓財政部長崔相穆本週則說，駐韓美軍成本分攤不在檢討之列。至於十五日與美國進行關稅談判的日本則有官員透露，日方認為防禦支出與關稅無關，皆為個別獨立的議題，暗示防禦支出不應被納入關稅談判。

一定要拿到防禦報酬

美國國防部與國務院被詢及此事時要求改問白宮，白宮則未做出回應。美國智庫亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任、前國務院亞太助卿羅素則說，重啟防禦談判是川普「蓄意施壓的戰術」；川普已表明他認為聯盟關係是一種交易，並打定主意要拿到與美國防禦保護傘價值相當的經濟報酬。

南韓在去年美國總統大選投票前夕曾與即將卸任的拜登政府簽訂新版SMA，將自二○二六年起提高分擔駐韓美軍的費用，豈料如今可能要重談。美國智庫傳統基金會東北亞資深研究員、前中情局分析師克林諾認為，南韓提前一年重談SMA以便在川普回鍋白宮前鎖定更有利條件，一旦重啟協議談判、以及將之與更廣泛的經貿議題掛鉤，恐令南韓更擔心要做出的經濟讓步與如何繼續保住美國的防禦承諾。

美國在南韓駐軍約2.85萬人，仰賴美國的核保護傘抵禦中國、俄羅斯與北韓的威脅，也被視為美國在亞太地區投射軍力與影響力的關鍵。（歐新社檔案照）

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