美前司令：中國留學生 一成疑是間諜

前美國太平洋陸軍司令佛林指稱，在美國攻讀碩博士學位的中國研究生中，有超過十％被懷疑是間諜。（歐新社檔案照）

2025/04/18 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在美國政府加強審查外國學生簽證之際，前美國太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）指稱，在美國攻讀碩博士學位的中國研究生中，有超過十％被懷疑是間諜。

約32.5萬人在美攻讀碩博士

南韓「朝鮮日報」十六日報導，佛林十五日訪問南韓期間，出席韓美同盟財團主辦的非公開懇談會，闡述對駐韓美軍作用和方向的看法。佛林表示，目前在美國攻讀碩士、博士課程的中國籍留學生約卅二萬五千人，「我們懷疑十％以上是中國間諜」，「不僅在南韓、日本，在美國國內也的確發生這種事」。

請繼續往下閱讀...

佛林訪南韓 揭中國滲透東南亞

佛林指出，中國在亞洲某個國家，偽裝成商人購買軍事設施附近的土地，興建通訊塔台，然後收購媒體，向當地民眾散播虛假、不實、偽造的資訊，離間該國與美國的關係。據出席懇談會的財團人士透露，佛林提到的亞洲國家，「據我所知是菲律賓、緬甸、印尼、馬來西亞等」。

中國媒體指稱，至本月十二日共有一八八所美國高等院校確認，九六五名國際學生和應屆畢業生的簽證被註銷。近期至少有四名中國留學生被註銷簽證，分別來自加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）。

針對中國官媒指控此為「種族歧視」，美國駐中國大使館在社群平台Ｘ引述美國國務卿魯比歐的談話，強調美國簽證是特權、而非權利，「是留給讓美國變得更好的人，而非試圖從內部摧毀美國的人」。

上月，共和黨籍聯邦眾議員摩爾揚言，將提出法案禁止中國公民取得學生簽證。摩爾強調：「我們每年允許近卅萬中國公民持學生簽證赴美…實際上是在邀請中共監視我們的軍隊，竊取我們的智慧財產權，威脅國家安全」。

摩爾提到的事件發生在二○二三年八月，五名當時就讀於密西根大學的中國留學生，疑似在格雷林營（Camp Grayling）外拍攝照片刺探軍情。四個月後，聯邦調查局（FBI）在其中一人的硬碟裡發現兩張軍車照片，據稱當時台灣軍隊正在格雷林營受訓。

針對駐韓美軍作用的變化，佛林指出，美國與盟國正面臨中國和俄羅斯的威脅，駐韓美軍不應僅承擔應對北韓威脅的任務，而且應該在印太地區的其他地方部署並運用。儘管佛林並未指明「其他地方」是哪裡，但專家認為應是指台灣海峽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法