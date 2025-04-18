五角大廈洩密 3高層幕僚停職

五角大廈機密外洩風暴持續擴大，繼國防部長赫格塞斯1名高級顧問遭停職後，16日再有2名核心幕僚被勒令行政休假，累計3名高階政治任命官員捲入。圖為赫格塞斯（中 ）16日在國防部接待來訪的薩爾瓦多國防部長孟羅伊（左）。（法新社）

2025/04/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國五角大廈的機密資訊外洩調查風暴持續擴大，繼國防部長赫格塞斯一名高級顧問十五日遭停職後，十六日再有兩名核心幕僚被勒令行政休假，累計三名高階政治任命官員捲入。調查內容據報涵蓋多項敏感議題，新聞網站「Axios」更披露，總統川普曾因國安疑慮，親自下令阻止科技大亨馬斯克聽取原定的中國軍事簡報。

首先遭停職的是赫格塞斯的高級顧問考德威爾（Dan Caldwell），他因涉及「未經授權披露」資訊，被安全人員護送離開五角大廈。一天後，甫接任赫格塞斯副幕僚長的塞爾尼克、以及國防部副部長費恩柏格的幕僚長卡洛爾也同樣遭到停職。

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外洩內容極為敏感

政治新聞網站「Politico」引述知情人士消息指出，此次調查的外洩內容極其敏感，包括巴拿馬運河相關的軍事行動計畫、向紅海增派第二艘航空母艦的部署、一度暫停為烏克蘭蒐集情報的決策，以及馬斯克原定聽取的中國簡報等。

川普親阻馬斯克聽取中國簡報

尤其關於馬斯克原計畫聽取中國簡報一事，「Axios」進一步披露驚人內幕。報導引述高層官員指出，在相關計畫遭媒體曝光後，是川普本人親自下令取消或更改了該簡報。據悉，川普對馬斯克在中國龐大的商業利益表達疑慮，認為讓其接觸高度敏感的對中軍事規劃「並不恰當」，並指示幕僚確保馬斯克不會參與原定簡報。這也解釋了為何川普在簡報計畫更改後，才於社群平台公開否認媒體報導的真實性。據報導，川普還以不雅字眼斥責「馬斯克在那幹嘛，要確保他不會在場」。

考德威爾、塞爾尼克與赫格塞斯淵源頗深，三人都曾任職於由赫格塞斯領導過的「美國關懷退伍軍人協會」（CVA）。考德威爾的角色尤為關鍵，但其孤立主義觀點亦備受爭議；塞爾尼克是退役空軍軍官。卡洛爾則是陸戰隊預備役軍官，曾任職於國防科技公司Anduril，但「Politico」曾報導其過往因製造敵意工作環境而遭拜登政府解僱。

調查不排除動用測謊

此波洩密調查的背景是川普政府向來對洩密採取零容忍態度，赫格塞斯入主五角大廈後更是積極響應。其幕僚長三月曾發出備忘錄要求徹查，並不排除動用測謊。

官員強調，此次針對洩密的停職調查，與赫格塞斯自一月上任以來發動的一系列高層將領人事清洗性質不同，但調查範圍仍可能繼續擴大，波及更多官員。

連續的洩密疑雲與高層幕僚遭停職，已引發民主黨議員要求赫格塞斯辭職的聲浪。紐約州民主黨眾議員高德曼批評赫格塞斯上任後洩密事件頻傳，「已構成國安威脅」。

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