中英對照讀新聞》Protests erupt over sale of CD with nude photos of singer Yashiro 販售有歌手八代亞紀裸照的CD引爆抗議

日本九州島兒島縣鹿兒島市的1家唱片公司,將發行附有已故演歌女歌手八代亞紀全裸照的新CD,招致外界批評。圖為鹿兒島市附近知名地標櫻島火山。(法新社檔案照)

2025/04/18 05:30

◎張沛元

A record company in Kagoshima city has been castigated as engaging in “revenge porn” with its plan to sell a CD featuring nude photos of singer Aki Yashiro, who died in December 2023.

(日本鹿兒島縣)鹿兒島市1家唱片公司被痛批大搞「色情報復」,因為該公司打算販售1張有歌手八代亞紀裸照的CD。八代已於2023年12月辭世。

An online petition has spread to halt the sale, while music companies are distancing themselves from the CD. Legal experts and even a governor have voiced their disapproval and disgust with the plan.

網路上已有人發動請願要求停售,音樂公司也與該CD劃清界線。法律專家,甚至有1位縣知事,都發聲表達對此計畫的不滿與厭惡。

But the record company, New Century Records Co., has shown no signs of backing down.

但該唱片公司「新世紀唱片公司」看似無意打退堂鼓。

新聞辭典

castigate:動詞,嚴厲指責;斥責。

distance (oneself) from(someone or something):慣用語,與…保持距離、劃清界線、切割。例句:Mike Huckabee, President Donald Trump’s nominee for U.S. ambassador to Israel, attempted to distance himself Tuesday from his past controversial statements about the conflict between Israel and the Palestinian people.(美國總統川普提名的美國駐以色列大使哈克比,週二試圖與他過去有關以色列與巴勒斯坦人衝突的爭議性言論切割。)

back down:片語動詞,退縮、讓步、認輸、打退堂鼓。例句:The answer to why Beijing is not backing down to Donald Trump on tariffs is that it doesn’t have to.(北京為何不在關稅問題上對川普讓步?答案是它沒必要讓步。)

