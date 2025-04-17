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    哈佛拒終結DEI計畫 川普再嗆取消免稅

    （美聯社）

    （美聯社）

    2025/04/17 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國川普政府與名校哈佛大學的對抗升高，哈佛拒絕按照政府要求，修改該校治理和招生政策後，政府除了凍結廿二億美元（約七一四億台幣）聯邦補助金，總統川普十五日進一步揚言，要取消哈佛的免稅地位。

    川普十五日發文表示，「若哈佛繼續推動政治、意識形態和受恐怖主義啟發或支持的『病態』，或許就應該失去稅務免除地位，並以政治實體身分課稅」，「稅務免除地位完全取決於符合公眾利益行事而定！」

    哈佛恐付10億美元代價

    根據美國稅法，大多數大學因被認定為「專門」為公共教育目的而運作，可豁免聯邦所得稅。聯邦法禁止總統直接或間接指示國稅局，進行特定稅務調查，目前還不清楚該機關是否會採取行動。若失去免稅地位，哈佛大學長期而言將付出以十億美元計的代價。白宮表示，關於哈佛的免稅地位，國稅局會做出自己的決定，但川普已表明無意在這場對抗中退縮。

    哈佛大學本月初接獲政府提出的一份清單，列出多項要求，包括結束「多元、公平及包容」（DEI）計畫，配合移民主管機關過濾國際學生，改革治理、招生和聘用政策，停止根據「種族、膚色、國籍或相關因素」的考量錄取或聘用人員，並要求定期報告落實進度，以繼續「維持」聯邦補助資格。

    哈佛校長賈柏（Alan Garber）予以拒絕，表示這些要求超過政府的權力，校方不會「針對自身獨立性或憲法保障權利協商」。哈佛已因此遭凍結聯邦補助金。

    紐約時報指出，這是川普與學術界的戰役最新轉折，川普政府揚言扣住多所大學的聯邦補助金，表面上是肅清大學校園中所謂「覺醒」意識形態，但川普政府官員曾指哈佛這類名校，一直是反猶太主義的溫床，而且打壓言論自由。

    包括哈佛在內，全美多所大學曾在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」爆發衝突後，出現抗議浪潮，部分抗議活動引發涉及警察與親以色列反抗議者的暴力衝突。在哈佛之前，川普政府的矛頭指向另一所名校哥倫比亞大學，將這類校園抗議運動稱為反美、反猶太，矢言對不接受政府要求的大學，終止聯邦補助和合約。

    美聯社指出，哈佛與川普的對抗，將測試政府權力限度，以及使美國大學成為全球學者嚮往的大學獨立性。哈佛擁有全美大學最多的五三〇億美元捐款，在這場對抗中處於更有利地位，但哈佛也依賴聯邦資金為其科學、醫學研究的後盾，不清楚哈佛在失去補助後能撐多久。

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