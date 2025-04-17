英最高院裁決 法定女性排除跨性別

在英國最高法院的判決出爐後，反跨性別運動人士在院外振臂歡呼，有人甚至激動落淚。（法新社）

2025/04/17 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國最高法院十六日裁定，法律定義的「女性」，是根據一個人的生理性別。這項指標性裁決將對跨性別者權益帶來深遠影響，包括將導致跨性別女性使用保留給女性的服務和設施，受到更大限制，並激發要求英國修改性別認可相關法律的呼聲。

只認可「生理女性」

英國最高法院五名大法官，就這起蘇格蘭反跨性別運動人士提出的案件，做出一致裁定，英國二○一○年平等法中的「女性」和「性別」，指的是生理女性和生理上的性別，不涵蓋取得性別認可證書（GRC）的女性。英國政府對這項裁定「釐清」爭議表示歡迎；蘇格蘭首席大臣史文尼也發文表示，接受最高院的裁定。

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此案源於蘇格蘭婦女權益組織「為了女性」（For Women Scotland），針對蘇格蘭議會二○一八年通過一項公家機關擴大雇用女性的立法，控告蘇格蘭政府；該法規定至少五十％名額應為女性，而取得性別認可證書的女性符合資格。原告在下級法院敗訴後，上訴到最高院，要求法官解釋，平等法中的性別定義，是生理上的性別，抑或如二○○四年性別認可法（Gender Recognition Act）所定義的「認可」性別。

「為了女性」主張，性別保障應該只限於生來就是女性者，對女性、男性的「常識」解讀，是性別乃「不可改變的生理狀態」。蘇格蘭政府主張，取得性別認可證書的女性，是「為了所有目的」而變更性別，因此與生理女性享有以性別為根據的相同保障。

霍吉裁定，平等法的條文顯然是處理出生時的生理性別，而非後天性別，不論是否取得性別認可證書，這一點影響以性別為依據的政策制定，包括運動、軍隊、醫院，以及僅限女性的慈善計畫，還有使用更衣室和女性專屬空間等；這類單一性別專屬空間和服務，「唯有性別被以生理性別解釋，才能適當發揮功用」。

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