「允伊朗有限度提煉濃縮鈾」美特使過半天又改口 遭疑誠信

美國中東特使魏科夫（左，法新社檔案照）

2025/04/17 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國和伊朗正就伊朗核計畫展開談判，但美國中東特使魏科夫立場變化不定，先是表示美國或許允許伊朗有限度提煉濃縮鈾，不久後又要求伊朗「徹底放棄」核計畫，引發外界對美方決策與談判誠信的疑慮，讓即將在阿曼舉行的下一輪會談，增添不確定性。

魏科夫要伊朗徹底放棄核計畫

魏科夫十四日接受福斯新聞專訪時表示，談判重點在於查核伊朗濃縮鈾純度是否始終維持在僅供民用的三．六七％水準，並將驗證伊朗是否進一步追求核武器化。他的這番表述相當於對伊朗在有限範圍內保留提煉濃縮鈾彈性，與美國及以色列堅持徹底拆除伊核計畫的強硬政策大相徑庭。

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但十二小時後，魏科夫在社群媒體改口，強調「協議必須是川普協議」，即伊朗必須停止並放棄所有提煉濃縮鈾與武器化相關活動。美國國務院隨即轉發此聲明，發言人布魯斯指出，最重要的是最終的行動結果，而非表面的言詞轉變。

英國「衛報」指出，此番立場反覆引發外界揣測，可能反映川普政府內部鷹派壓力或決策混亂。儘管國務院迅速轉發強硬聲明試圖平息爭議，但缺乏經驗的魏科夫言行不一，令談判前景充滿不確定性。

下一輪會談 增添不確定性

自川普政府二一○八年退出二○一五年伊朗核協議以來，伊朗逐步放寬查核限制，部分濃縮鈾純度甚至高達六十％，遠超過協議規定的三．六七％。魏科夫直指此情形「不可容忍」，強調未來談判還將探討伊朗飛彈庫存及炸彈引信等關鍵元件的驗證問題。對此，伊朗革命衛隊則堅持，攸關國家安全與防衛的飛彈計畫絕非談判範圍。

美伊核談判十二日在阿曼首都馬斯開特展開，下一輪談判預定十九日繼續進行，美方提出將談判地點移至義大利的建議未獲實現。據阿曼國家通訊社報導，美國總統川普十五日也與阿曼國王海賽姆通電話，共同探討支持談判推進的措施。

伊朗總統裴澤斯基安表示，伊朗願意提供保證，承諾不追求核武，並希望達成與二○一五年核協議類似的安排。儘管伊朗最高領袖哈米尼對該協議態度保留，甚至抨擊美方不可信，但他仍稱首輪會談「進展良好」，認為談判應持續進行。

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