美中貿易戰 殃及中國留學生、觀光客

美中貿易戰不僅損及兩國經濟關係，甚至波及學術與觀光領域。圖為加州比佛利山（Beverly Hills）的中國觀光客。（美聯社檔案照）

2025/04/17 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「紐約時報」十六日報導，美中貿易戰不僅損及兩國經濟關係，戰火還從貿易蔓延至向來被視為有助於雙邊關係穩定的文化教育及觀光領域，凸顯本就起伏跌宕、一度看似起死回生的美中關係，竟是如此脆弱。

川普長子 嗆趕回中國學生

北京已以貿易緊張局勢為由，告誡其公民赴美前應三思、警告中國留學生謹言慎行、關切俄亥俄州通過限制學術交流的法案、指控加州大學與維吉尼亞理工大學駭客攻擊今年二月初的哈爾濱亞洲冬季運動會，以及放話對好萊塢電影進口數量設限；至於川普政府也已撤銷部分中國留學生與學者的簽證。儘管上述美中兩造之舉與貿易戰無直接關聯，但若干保守人士認為其實兩者難捨難分。川普長子小唐納日前就曾在網上發文說，把所有在美國的中國留學生趕回國以報復北京反制美國關稅是個「好主意」。

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過去數十年來，即便是在美中政經情勢緊繃之際，學術、觀光、藝文與商業交流始終能是穩定雙方關係的一股力量；而今隨著近年來美中關係惡化，兩國也開始把這些無關政治的文教關係當成討價還價的籌碼。中國上海國際關係學者沈丁立就說，貿易戰殃及民間交流是一種非理性的情緒性反應，因為照理中美貿易關係愈緊張，雙方就愈該需要保持總體平衡以避免全面衝突。事實上，美中一直到近日爆發貿易戰之前，一直試圖重拾文教交流，原因可能正是意識到若不這麼做，恐鑄下大錯。

美中關係在川普首度執政與前朝拜登政府初期曾因台灣與間諜氣球等議題而跌至數十年來新低，遑論同時期又強碰中國因新冠肺炎疫情而封鎖邊境數年；兩國關係直到二○二三年的拜習會才逐漸和緩，誓言重拾這些與政經考量密不可分的文教交流，中國因經濟疲軟大量進口洋片以刺激票房收入，美國歌手赴中獻藝則能帶動主辦城市的觀光業，遑論中國一還心想自我打造出能吸引外資的自由形象；對美國而言，佔整體外籍生四分之一的中國留學生，是美國大學的重要財源，二○二三年的貢獻額達一四三億美元。

中國學者憂兩國失控

北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍說，前述的赴美差旅與留學警示，是北京對華府的鳴槍示警，藉此暗示可能會有進一步動作。達巍還說，一旦失控，啥事都有可能發生，而且可能很危險，「所以我認為中方這些舉動背後的邏輯，是在警告（華府）勿（將貿易戰火）擴及其他領域」。

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