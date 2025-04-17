抗中威脅 日向美提「單一戰區」構想

日本防衛大臣中谷元（右）3月底與美國國防部長赫格塞斯（左）在東京會談時，提出「單一戰區」構想，獲得美方支持。（路透檔案照）

2025/04/17 05:30

範圍涵蓋東海、南海、朝鮮半島 與志同道合國家強化防務合作

〔駐日特派員林翠儀、編譯陳成良／綜合報導〕日本媒體披露，日本防衛大臣中谷元三月底與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會談時，提出「單一戰區」（one-theater）構想，範圍涵蓋東海、南海和朝鮮半島，由日美同盟和志同道合國家強化防務合作，以抗衡中國威脅。

請繼續往下閱讀...

朝日新聞報導，上任後首次訪問日本的赫格塞斯，三月卅日在東京與中谷舉行首次面對面會談。日本政府消息人士透露，中谷在會中向赫格塞斯提出「單一戰區」構想，將原本分屬東海與南海兩個區域的戰略視角整合為一，視為單一作戰空間，並納入朝鮮半島及周邊區域。赫格塞斯對中谷的提議表示歡迎，美方可能根據這項建議部署防務合作。

中谷向赫格塞斯表示：「日本計畫將日本、美國、澳洲、菲律賓、南韓等國納入單一戰區視角，以深化區域夥伴關係與安全合作。」隨後，赫格塞斯與日本首相石破茂會晤時，再次強調美、日、韓、菲等國的安全合作對於印太穩定的重要性，並重申對「單一戰區」構想的支持。

若台灣有事 日本將出動

「戰區」為軍事術語，意指「進行作戰的區域」。消息人士指出，「單一戰區」構想提出的背景，主要是為了抗衡中國在整個印太地區日益增強的影響力，日美和志同道合國家有必要將東海和南海視為同一戰區，在緊急情況發生時共同應對。官邸幹部也指出，一旦「台灣有事」，日本將進入戰區，俄羅斯和北韓也可能聯手行動，尖閣諸島（釣魚台列嶼）與台灣息息相關，不僅涉及東海，也涉及南海。

報導引述慶應大學教授神保謙的看法指出，美國拜登政府從注重雙邊同盟，轉向加強日美印澳「四方安全對話」（QUAD）之類的多邊安全架構，以建立網格狀的安全合作模式。但川普再次上台後，一旦這些安全架構分崩離析，很容易遭到中國個個擊破，因此「單一戰區」構想將可為美國維護在印太地區的利益提供新的架構。

前防衛事務次官黑江哲郎則認為，包括日本在內，亞太國家無法單獨與中國對抗，有必要結合日本、南韓、菲律賓和澳洲等國共同應對。另一方面，日本提出「單一戰區」構想，可展現對印太地區的積極態度，促使美國參與，日本也可增加安全選項，而非僅依賴美國。

需解決憲法上的約束

不過，「單一戰區」構想仍在起步階段，並未劃定明確範圍，也未提出具體的自衛隊活動範圍。學者專家雖對此構想表示肯定，但也質疑日本是否已做好覺悟。神保謙指出，如果南海發生武裝衝突，自衛隊和澳洲國防軍能否出動、將發揮什麼作用，或採取何種聯合行動，都還不明確。

黑江哲郎則認為，隨著「單一戰區」構想推進，日本的安全責任將會擴大，未來也可能與其他國家聯合作戰。但在此之前，必須先解決憲法上的約束、法律依據，以及提升自衛隊能力等問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法