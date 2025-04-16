白宮擬砍國務院近半預算 取消聯合國、北約撥款

川普政府希望將國務院預算削減約一半，可能導致近30個美國使館關閉，對外援助也將大幅縮減。（路透檔案照）

2025/04/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據「華盛頓郵報」審閱的一份內部備忘錄，白宮管理及預算局（OMB）已提議將美國國務院及殘存的美國國際開發總署（USAID）預算大幅削減近半。此舉恐重創美國外交運作，人道援助、全球衛生及國際組織經費將遭急劇削減。

恐重創美國外交運作

備忘錄顯示，OMB為下一財年草擬的初步預算，將使國務院與已被川普政府試圖拆解的USAID總預算降至僅二八四億美元，較國會批准的二○二五財年額度劇減二七○億美元，降幅達四成八。該提案假設USAID已完全併入國務院，並詳述人道援助經費將砍五成四，全球衛生資金銳減五成五。

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對國際組織的支持尤其面臨毀滅性打擊，近九成相關經費擬被刪除。備忘錄明確指出，將取消對聯合國、北約及其他廿個組織的撥款，僅對國際原子能總署（IAEA）、國際民航組織（ICAO）等少數機構保留針對性支持。此外，提案更引述「近期任務失敗」，建議完全取消國際維和經費，但未詳述細節。

此激進方案反映川普政府重塑美國全球角色、抽離國際承諾的政策方向，亦是其縮減聯邦開支與人力（含拆解USAID）的一環。惟此案仍屬初步，需經內部審議與國會批准。OMB局長伏特於川普首任期推動類似削減未果。國務卿魯比歐須於十五日前向OMB回覆，最終預算案預計四月底送交國會，料將遭遇強烈挑戰。

料將面臨國會跨黨派抵制

國務院內部士氣低迷，據報魯比歐本人亦正規劃部門縮編。美國外交人員協會（AFSA）痛批提案「魯莽且危險」，警告此舉將「賦予中、俄等對手可乘之機」。國會民主黨人同聲反對，參院外交委員會民主黨議員沙欣憂美陷入「孤立」，另一位民主黨參議員范霍倫斥為「不認真預算」，預言將面臨跨黨派抵制。

專家也提出警告，直指此舉摧毀美國國際影響力工具。國際危機組織（ICG）專家高文警告取消維和經費將引發夥伴不滿；前駐北約大使史密斯則稱此舉恐對聯盟團結造成「毀滅性打擊」。

備忘錄還顯示，包含傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）在內的所有教育文化交流項目及衝突與穩定行動局（CSO）等單位都將裁撤。

不過，提案仍保留部分國會支持項目，包括對以色列、埃及等盟邦提供五十一億美元的「外國軍事融資」（FMF），及廿九億美元的全球愛滋病防治計畫（PEPFAR）經費。同時提議新設廿一億美元的「美國優先機會基金」（A1OF），支持川普政府優先事項，但其彈性用途引發「小金庫」質疑。

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