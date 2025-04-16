應對中國北韓 日本2025財年年防衛預算占GDP 1.8%

日本防衛大臣中谷元（中）宣布，日本2025年度防衛預算達GDP的1.8％，比上年度增加0.2％，距離2027年度達到2％目標有一定進展。（歐新社檔案照）

2025/04/16 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕美國總統川普正持續向日本、南韓、北約成員國等盟友施壓，要求承擔更多防衛開支，以及駐當地美軍的相關費用。日本防衛大臣中谷元十五日宣布，日本二○二五年度防衛預算達國內生產毛額（GDP）的一．八％，比上年度增加○．二％，距離二○二七年度達到GDP二％的目標有一定進展。

日本為從根本上強化防衛能力，前首相岸田文雄二○二二年底制定「國家安全保障戰略」三文件，決定以五年時間逐步提高防衛開支，以達到與北大西洋公約組織（NATO）相同水準的GDP二％。日本自一九七六年三木武夫內閣以來，每年防衛預算訂在GDP一％以內，但由於安全環境變化，日本在安倍晉三內閣時期即爭取提高防衛預算，但遭到不小的阻力。

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近年日本周邊安全環境日趨嚴峻，中國表明不排除以武力統一台灣，並多次在台灣周邊舉行軍事演習。另外，俄羅斯入侵烏克蘭後，深化與北韓的軍事合作，促使日本決定大幅增加防衛開支，以徹底提升防禦能力。

為了在五年內將防衛開支逐步拉高到GDP二％，日本政府估算二○二三到二七年度防衛預算總額約四十三兆圓（約九．八九兆台幣），二三年度約占GDP的一．四％、二四年度為一．六％，今年度則為一．八％，等於是以每年○．二％的幅度增加。中谷表示，這些數據顯示，基於安保三文件的舉措正穩步取得進展。

至於二八年度以及更久之後的防衛開支占比，日本首相石破茂曾表示，如果屆時有需要，「這個數字可能超過二％」。

今年度的防衛預算和相關經費總額為九．九兆圓，其中包括八．五兆圓的防衛經費，以及近一．五兆圓的其他府省的相關預算，包括防衛相關的研究開發、公共建設、網路安保、國際合作等四大經費，其餘為美軍整編經費、海上保安廳預算、聯合國維和行動（PKO）預算等。

雖然日本力圖在二七年度將防衛預算提高到GDP二％，但美方似乎仍不滿意。美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）在上任前主張，日本防衛預算應提高至GDP三％。

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