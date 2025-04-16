美菲肩並肩軍演熱身 菲：全面戰鬥測試

就在菲律賓準備與美國舉行大規模年度「肩並肩」聯合演習之際，菲國海軍發言人崔尼代15日指出，菲國2022年至2024年間在呂宋島北部和巴林當海峽等戰略重要地點發現的5架潛航器（無人水下載具），具備蒐集可用於水下作戰的情報能力，其中至少有1架曾向中國發送訊號。（法新社）

2025/04/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在南海緊張局勢持續之際，美國與菲律賓一年一度的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，將在本月廿一日至五月九日舉行，兩國預計派出一萬四千名官兵參與，演習地點大多面向南海和台灣，菲方稱這將是「全面戰鬥測試」，美軍的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）也已運抵菲國，將首次參與演習。

美NMESIS反艦飛彈系統抵菲參演

肩並肩演習的菲方發言人洛希科十五日在記者會上表示，菲美兩國將分別派出五千名及九千名官兵參與演習，澳洲將派兩百名官兵參加，日本、捷克、波蘭、哥倫比亞和柬埔寨等國都將派員列席觀摩。他指出，這次演習將是一場「全面戰鬥測試」，除新增空中和飛彈防禦項目外，也會模擬擊沉一艘靶船，以及奪回一座島嶼。

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值得注意的是，洛希科證實，美軍的機動式沿岸反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」現已運抵菲律賓，具體部署地點無法透露，但將參與演習，與泰風飛彈系統（另譯堤豐）一同在演習中亮相。泰風飛彈發射系統是在去年四月的肩並肩聯合軍演首度部署菲國北部，但演習結束後並未撤出菲國，令中國政府備感緊張。

針對NMESIS是否將如法炮製，在演習結束後繼續部署在菲國，美方演習規劃官克魯曼回應道，菲美之間有許多演習，如果菲方提出要求，且NMESIS適合參與接下來的其他演習，美方願意讓NMESIS參與。不過，克魯曼重申，NMESIS部署在菲國純粹是參與演習，沒有其他目的。安全專家卡巴札表示，NMESIS的部署證明美菲在軍備操作「互通性」方面的信任和信心。

美國國防部長赫格塞斯三月間訪菲時表示，美菲已就加強印度—太平洋地區嚇阻力的下一步措施達成共識，美軍將在肩並肩演習部署NMESIS反艦飛彈系統和高性能無人水面艦艇，稱這些系統將使美軍和菲部隊共同訓練，利用先進能力捍衛菲國主權。

在另一方面，菲律賓軍方十五日也展示由菲國漁民發現的五架水下無人機，稱這些無人機是在二○二二年至二四年間被發現。菲國海軍發言人崔尼代拒絕說明這五架無人機的明確來源，但指出，其中三架無人機是在呂宋島北海岸附近發現的，包括兩架在台灣以南的巴林坦海峽（ Balintang Channel）附近。另外兩架則是在菲律賓中部的馬斯巴特島附近，與南部的民答那峨島附近發現。

崔尼代指出，這些無人機有些有中國標誌，而至少有一架曾向中國轉發信號。他表示，這些無人機收集數據的目的「不僅限於導航」，相關資訊還可能用於「水下戰爭」。他說，根據對其中一架無人機上發現的SIM卡分析，該卡的最後一次接觸地點是在中國大陸。

中國駐菲大使館沒有立即回應置評要求。

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