台灣東非友邦》索馬利蘭願提供基地 尋求美外交承認

索馬利蘭總統阿布杜拉喜致函美國總統川普，有意提供美軍設立基地，換取川普政府的外交承認。（法新社檔案照）

2025/04/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「紐約時報」報導，一九九一年自索馬利亞獨立，至今仍未受全球普遍承認的索馬利蘭，醞釀向美國總統川普提案出借兩處具有顯著戰略價值的軍事設施，換取華府對該國長年尋求的國家地位承認，美國則能藉此進一步抗衡在非洲日益壯大的中國影響力。

助美抗衡中國影響力

地處非洲東北部「非洲之角」的索馬利蘭，港口城市柏培拉（Berbera）與全球重要航線亞丁灣南岸相連，城市內的一座簡易機場和港口被索馬利蘭視為可與美方交易的籌碼。

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地處亞丁灣關鍵戰略位置

報導指出，川普政府因葉門叛軍「青年運動」在紅海的攻擊行動，正考慮出於安全風險關閉駐索馬利亞使館；而在與中國的貿易戰如火如荼進行之際，增加美國在非洲的足跡，可助對抗中國勢力。

計畫出訪華府的索馬利蘭總統阿布杜拉喜（Abdirahman Mohamed Abdullahi）上月接受紐時訪問表示，該國盼望川普的商人性格能夠促成承認索馬利蘭地位。所設想的協議包括在亞丁灣沿岸建造美軍軍事基地，這將賦予美國在此重要航線極為重要的軍事影響力，以及監控該區域衝突的有利戰略地勢。

美國非洲司令部司令蘭格利上週向參議院軍事委員會發出警告，來自與「開打」恐怖組織相關的索馬利亞武裝團體「青年黨」以及「伊斯蘭國」（ISIS）的威脅正在升高，其全球行動指令是從索馬利亞下達，若不嚴加看管，恐對美國本土造成直接影響。

潛在的美軍基地可能和擁有非洲最長跑道之一的柏培拉國際機場連接，近期由阿拉伯聯合大公國修繕，尚未有單位或機構進駐使用。

此外，索馬利蘭數年來與美國國會共和黨、保守派智庫和前川普官員建立良好關係，當中有許多人呼籲美國增加與索馬利蘭互動、承認國家地位並開設代表處。

紐時描述，索馬利蘭是非洲少數與台灣維持緊密外交關係國家，並自許為有意願挺身對抗中國及其影響力的美國必要盟友。英國「泰晤士報」報導，阿布杜拉喜一月向川普致函，寫道「當被迫從美國和中國之間做出抉擇時，許多國家選擇後者」、「我們則始終，也會持續選擇美國、台灣和其他自由民主夥伴」。

美聯社四月初已報導，索馬利亞總統穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）在一封外流的致川普信函草稿中，提出向美提供柏培拉的貝爾多格空軍基地以及博薩索港的「專屬行動控制權」，並確保「不受干預的軍事及後勤權限，同時避免外部競爭者建立在此關鍵廊道影響力」。由於柏培拉實際由索馬利蘭掌控，即便無法確定信件最終版本或是否確實寄送，仍凸顯出雙方的外交競爭及緊張對立情勢。

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