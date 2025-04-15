部分白領犯罪 川普擬放棄執法

川普政府正在重新定義何種商業行為才構成犯罪，司法部長邦迪已下令，聯邦檢察官應將審理反洗錢和逃避制裁案件的注意力，集中到販毒集團和國際犯罪組織上。（美聯社檔案照）

2025/04/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華爾街日報」十三日指出，美國總統川普正放棄某些類型的白領犯罪執法，包括涉及外國賄賂、公共腐敗、洗錢和加密貨幣市場的案件，實際上正在重新定義何種商業行為才構成犯罪。全美各地的聯邦檢察官受訪表示，他們正在思考如何重新調整現有的案件和調查，以符合川普的優先事項。

重定義犯罪商業行為 聯邦檢察官受影響

川普二月間發布行政命令，暫停執行美國反賄賂的法律「海外反腐敗行為法」（Foreign Corrupt Practices Act），指這類訴訟針對美國企業在海外某些地區採取當地常見的行為進行懲罰，是在損害企業的競爭力。這道命令可能顛覆數十起案件和調查，川普欽點的司法部長邦迪（Pam Bondi）已下令，聯邦檢察官應將審理反洗錢和逃避制裁案件的注意力，集中到販毒集團和國際犯罪組織上。

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不法行為若無明顯受害者 可能不起訴

在此情況下，檢察機構的偵辦方向逐漸浮現。例如，企業高階主管的不法行為若未導致明顯受害者，對其進行起訴就不合適；被告是因政治因素而成為起訴對象，或某些訴訟破壞企業競爭力和國家安全利益，也都可能脫離偵辦。

多起相關案件的辯護律師受到川普政策轉向的鼓舞，已敦促檢察官撤銷案件或調查，包括去年美國大選期間率先預測川普當選的加密貨幣預測市場平台「Polymarket」，其執行長在選後曾遭聯邦調查局（FBI）調查，但律師正尋求結束相關調查。國防承包商波音公司也已尋求司法部同意，撤回與兩起「737MAX」客機致命墜機事件有關的擬議認罪。

大宗商品交易商「嘉能可」（Glencore）在二○二二年承認海外賄賂和市場操縱控罪，但該公司也已獲得美國司法部支持，終止聘請兩名合規監控員，本案已使該公司損失一．四億美元（約四十六億台幣）。嘉能可的部分主張是，它是美國鈷的重要供應商，而鈷是一種用於戰機、彈藥、無人機和電動車電池的稀土礦物。美中正在爭奪鈷資源，川普也簽署一項行政命令，旨在使美國成為「非燃料礦物的主要生產國和加工國」。

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