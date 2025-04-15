北韓疑造巨艦 實際戰力專家打問號

（翻攝自馬薩爾科技網站）

2025/04/15 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）十四日報導，最新衛星影像顯示，北韓疑似正在建造其史上最大、技術最先進的軍艦，體積可能是北韓現役艦艇的兩倍以上。

「北韓史上最大、最先進」

根據美國太空科技公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）與「星球實驗室」（Planet Labs）四月六日拍攝的影像（見圖，翻攝自馬薩爾科技網站），該艦目前位於平壤西南方約六十公里處的南浦海軍造船廠。專家觀察，這艘軍艦仍在加裝武器與內部系統，推測可能是一艘配備垂直發射系統（VLS）的飛彈巡防艦，可攻擊陸地與海上目標。

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華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）北韓專家白穆德斯（Joseph Bermudez）指出，這艘軍艦長約一四○公尺，堪稱北韓有史以來最大的水面作戰船艦。相較之下，美國海軍「勃克級」（Arleigh Burke-class）驅逐艦長約一五四公尺。

金正恩政權近年無視聯合國制裁，加速推動軍事現代化，開發新式武器並測試射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。分析家認為，自烏克蘭戰爭爆發後，北韓與俄羅斯關係升溫，莫斯科可能暗中提供技術支援。南韓海軍退役將領金德基表示，俄方或許正在協助平壤開發這艘巡防艦所需的飛彈系統。

北韓官媒「朝鮮中央電視台」（KCTV）去年底報導勞動黨年終會議時，也曾曝光該艦畫面，顯示金正恩親自視察造艦進度，並透露該艦配備VLS系統與相位陣列雷達，追蹤與鎖定目標的能力顯著提升。

然而，專家對這艘新艦的實際戰力存疑。美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）強調，現代軍艦的挑戰在於整合通訊、電子、武器以及聲納與電子感測技術，北韓的科技水準恐難以勝任。南韓國會情報委員會成員金炳基也質疑，平壤是否具備足夠資源與技術，維持如此先進的大型艦艇。

但金德基警告，若北韓這艘新艦搭載今年一月試射的極音速飛彈，將對區域安全構成「扭轉局勢的威脅」。舒斯特則估計，新艦上層結構與武器系統尚未完工，距離海試尚需一年以上。

美國國防情報局（DIA）二○二一年報告指出，北韓海軍擁有約四百艘巡邏艦與七十艘潛艦，但多數老舊，僅具近岸防禦能力。「國際戰略研究所」（IISS）分析師鄧普西（Joseph Dempsey）也指出，平壤現役主力僅剩兩艘一九七○年代建造的「羅津級」（Najin-class）巡防艦，早已落伍。

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