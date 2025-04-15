遭控審查台港貼文、助中國發展AI抗美》美議員要臉書老闆國會作證

札克伯格（路透檔案照）

2025/04/15 05:30

霍利︰美國人有權了解真相

〔編譯孫宇青／綜合報導〕社群平台龍頭「臉書」（Facebook）離職高層近日披露，臉書曾為了進入中國市場，直接與中國政府對話，並針對台灣、香港用戶開發審查工具，同時助攻中國的人工智慧（AI）技術發展，不僅對美國國會撒謊，還涉及危害美國國家安全。共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）已致函要求臉書共同創辦人兼執行長札克伯格前往國會作證說明，強調「美國人民有權了解貴公司的真相」。

前高層爆料 「札克伯格與中共的共同點 就是想封住批評者的嘴」

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臉書前公共政策主任溫恩︱威廉斯（Sarah Wynn-Williams）本月九日出席聯邦參議院司法委員會犯罪與反恐小組委員會聽證會時，指稱札克伯格曾親自設計及推動實施一項針對中國本土、香港及台灣用戶的審查工具，只要某貼文瀏覽次數超過一萬次，就會自動提交一名「總編輯」進行審查，且該「總編輯」還有權在新疆等特定地區完全關閉臉書服務，亦可在「天安門」事件等敏感議題週年時，調整或關閉平台服務。

溫恩︱威廉斯表示，中共官員還曾測試這項審查工具並提出意見，例如「這部分需要修改」、「我們需要加入這項功能」，甚至是「我們必須確認你們能夠攔截、過濾我們不想讓人看到的影像」。然而，札克伯格二○一八年在國會作證時，卻針對是否配合中國政府的審查及監控要求，以及是否為了進入中國市場而開發審查工具等問題誤導國會，實際上早在二○○九年前就做出數百項相關決策，到一八年時已與中共當局直接對話四年。

溫恩︱威廉斯還透露，臉書曾向中共官員簡報AI科技，使他們能與美國競爭，相關科技已被中方用於軍事用途。臉書還曾考慮在中國設置網路連接點（PoP）伺服器，形同開放中方存取置於伺服器的美國用戶資料。溫恩︱威廉斯指札克伯格與中共的共同點是，「都想封住批評者的嘴」，他總是在扮演不同角色，現在自詡「自由言論的擁護者」，但為了更接近權力，他會不惜展現不同面向。

小組委員會主席霍利在聽取溫恩－威廉斯證詞後，十一日致函要求札克伯格就上述指控前往國會宣誓作證。霍利指出，臉書數年前直接對國會撒謊，否認限制異議人士、中國富商郭文貴的臉書帳戶，並稱此舉乃按照正常政策進行，但九日聽證會上公布、經「吹哨者」證實的書面證據可見，臉書是在中國壓力下限制郭文貴臉書帳號。

Meta總監批爆料不實

霍利表示，他計畫進一步審閱溫恩︱威廉斯提供的更多內部文件，並不排除移交司法部，但「這只是冰山一角，我們還有很多東西需要弄清楚」。臉書母公司Meta通訊總監史東（Andy Stone）則駁斥溫恩－威廉斯的證詞「脫離現實，充斥虛假指控」，指札克伯格雖曾公開表示有興趣進軍中國市場，但事實是「我們目前並未在中國提供任何服務」。

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