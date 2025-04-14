「回報軍援」美要求接管烏克蘭關鍵天然氣管線

美國要求烏克蘭將一條從俄羅斯庫斯克州蘇賈延伸至烏克蘭外喀爾巴阡州烏日霍羅德的重要天然氣管線，交由美國國際開發金融公司（IDFC）接管。（路透檔案照）

2025/04/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與烏克蘭十一日在華府就兩國礦產協議進行磋商，但「路透」十二日引述消息人士披露，這場會談的氣氛具「對抗性」，華府向基輔提出更苛刻的條件，包括要求接管輸送俄羅斯天然氣到歐洲的一條主要管線，但烏國智庫痛批此舉如同「殖民式」霸凌，基輔應不會接受。

據報導，美國總統川普在二月間提議，基輔向華府提供價值五千億美元的稀土、石油和天然氣，以「回報」前總統拜登向烏國提供的援助，如今美烏在這方面的談判愈發激烈。華府最新提案比原始版本更為極端，要求讓美國擁有優先開發礦產和基礎建設的權利，並規範基輔將公、私部門開發自然資源的所有收益，撥入美烏兩國共同設立的投資基金中，但依舊未納入烏國總統澤倫斯基念茲在茲的美國安全保證。

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烏俄5年合約到期後 目前停擺中

尤有甚者，華府還要求由美國政府轄下開發金融機構「美國國際開發金融公司」（IDFC），接管一條關鍵天然氣管線。該管線建於蘇聯時期，從俄國西部庫斯克州樞紐城鎮蘇賈（Sudzha）延伸至烏國外喀爾巴阡州烏日霍羅德市（Uzhhorod），全長約一千兩百公里，並與歐盟和斯洛伐克接壤，是俄國天然氣運送至歐洲的重要基礎設施及關鍵能源路線，惟自今年元旦起，烏國與俄國國有能源公司「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）簽訂的五年合約到期後，即切斷天然氣供應，目前停擺中。

據了解，烏俄兩國過去皆透過這條管線，賺取數億歐元的過境費，包括在兩國開戰的前三年。對於上述傳聞，美國財政部證實雙方進行相關討論，並稱此為「屬於技術性商討的性質」。

烏智庫批：形同殖民式霸凌

基輔智庫「經濟戰略中心」資深經濟學家蘭達（Volodymyr Landa）抨擊，美國政府正竭盡全力「奪取他們可以奪取的資源」，但這種「殖民式」霸凌要求幾乎不可能被基輔接受。烏總統澤倫斯基近日受訪說，烏國只會在烏美雙方「平等」情況下才會同意簽署，即收益「五五分成」。

與此同時，在十一日於北約（NATO）布魯塞爾總部舉行的烏克蘭防務國際聯絡小組（UDCG）會議中，基輔盟友宣布提供破紀錄的二一○億歐元（約七千九百億台幣）額外軍援，並指責普廷拖延烏國已接受的卅天停火協議。

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