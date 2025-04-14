華郵爆料》美遣返移民 年度目標100萬人

華盛頓郵報披露，川普政府首年計畫推動美國史上最大規模的移民遣返行動，內部目標定為「一年遣返百萬人」。（法新社檔案照）

2025/04/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕華盛頓郵報十二日獨家披露，川普政府首年計畫推動美國史上最大規模的移民遣返行動，內部目標定為「一年遣返百萬人」。此數字遠超歐巴馬政府每年遣返四十萬人的紀錄，但具體計算方式尚未公開。分析指出，考量現有預算、人力及法律程序，此目標極難實現。

據報導，白宮顧問米勒幾乎每日與國土安全部及其他聯邦機構官員磋商策略，試圖提高遣返人數。策略之一是針對約一四○萬名已收到最終遣返令、但因母國拒收而滯留美國的移民。兩名官員透露，政府正與多達卅個國家協商，試圖將部分移民遣返至非其母國的「第三國」。近期法庭文件顯示，政府計畫將「數千名」移民送往這些目的地。

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儘管歷屆政府均曾嘗試第三國遣返，但川普此舉規模空前。本月已有個案經協商後被遣返至盧安達。此外，部分移民已被遣送至墨西哥、哥斯大黎加及巴拿馬等地。白宮發言人德賽表示，川普政府旨在修補拜登政府在邊境安全與移民執法上的不足，其行動並非追求數字，而是全力驅逐恐怖分子與犯罪嫌疑人。

然而，報導指出，實際操作面臨重重挑戰。美國境內約有一千一百萬無證移民，其中多數依法享有法院聽證權，而案件積壓嚴重，審理可能耗時數月，甚至數年。川普政府雖曾將數百名被扣留者送至薩爾瓦多監獄及古巴關達那摩灣監獄，但僅止於冰山一角。

此外，多部門協力行動仍難以迅速辨識並拘留一四○萬名具最終遣返令的移民，除非國會通過預算法案以擴充執法人力、拘留設施及包機安排，「百萬遣返」目標幾乎無法達成。此外，法律程序也構成挑戰，部分聯邦法官已阻止政府利用戰時權力法案，在未舉行聽證程序下直接遣返涉及幫派活動的移民。

移民政策研究所資深研究員梅斯納（Doris Meissner）指出，儘管拘捕人數明顯增加，但實際遣返人數落後。迄今，本財政年度預計逮捕廿四萬人，但全年實際遣返人數僅約廿一．二萬人，低於前一年度的廿七萬人。

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