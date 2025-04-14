美軍接管美墨邊境保護區 有權拘留非法移民

美國總統川普11日針對邊境管控和非法移民問題下達指令，授權美軍掌控美國和墨西哥邊境的聯邦領土，賦予軍事人員暫時拘留移民的權力。（路透檔案照）

2025/04/14 05:30

川普下令擴大邊境管控

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普十一日針對邊境管控和非法移民問題下達指令，授權美軍掌控美國和墨西哥邊境的聯邦領土，藉此賦予軍事人員暫時拘留移民的權力，促使軍方在邊境和移民事務上發揮功用。

川普分別向內政部長柏根（Doug Burgum）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）及農業部長羅林斯（Brooke Rollins）發送題為「封鎖美國南部邊境及驅逐入侵之軍事任務」備忘錄，宣稱「我國南部邊境正受到來自四面八方的威脅所攻擊」，「當前情勢的複雜性要求我軍在保護我國南部邊境上，扮演比過去更直接的角色」。

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羅斯福保護區移交國防部 轉為軍事設施

據川普政府計畫，沿經加州、亞利桑那和新墨西哥州的六十英尺寬聯邦領土「羅斯福保護區」（Roosevelt Reservation），管轄權將從其他政府部門移交國防部，使得該地區轉變為「軍事設施」。如此一來，區域內巡視的軍事人員便有權以擅闖軍事用地為由，攔截無證移民，但仍無逮捕權，僅可暫時拘留直到移民局接手。

按照備忘錄，能夠在聯邦領土實施的軍事活動，包括邊界阻絕建設、設置偵查據點及監控設備。四十五天後，赫格塞斯將評估該項命令的初始階段情況，並能夠在任何時刻將備忘錄中授權的行動，擴增到南部邊境的其他聯邦領土。

紐約時報指出，軍方仍在規劃計畫的執行方式，包括將移民移交邊境巡邏隊前的拘留時限，並在沿線設警示標誌，警告移民即將穿越美國軍事用地的技術問題等。

五角大廈上月表示，美國海軍驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）準備執行加強美墨邊境安全任務，代表川普政府打擊邊境移民行動進一步升級。北方司令部司令季約特（Gregory Guillot）透過聲明表示，格雷夫利號所參與任務，是五角大廈落實川普相關行政命令，目的是「保護美國的領土完整、主權和安全」。

美國聯邦地區法院法官麥費登甫於十日裁定，允許川普政府要求美國境內的非公民人士向聯邦政府登記。這項法律可溯及一九四○年二次世界大戰初期的「外僑登記法」（Alien Registration Act），但自立法以來不曾常態性執法。

英國「衛報」指出，由於美國「民兵團法」（Posse Comitatus Act）禁止聯邦軍隊參與多數的執法行動，川普與共和黨人用來辯護邊境守衛軍事化的理由，為跨越邊境者在未獲准許情況下，攜帶強效類鴉片止痛劑「芬太尼」在美國販售。但據官方統計，定罪的芬太尼兜售者有九成是美國公民。

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