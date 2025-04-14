97年後首起！英議員入境香港被拒 英外相關切 要求北京與港府解釋

英國自民黨議員霍布浩斯（站立發言者）在抵達香港機場後遭拒絕入境並迅速遣返，引發英國政壇高度關切。（路透檔案照）

2025/04/14 05:30

斥此舉重創香港國際聲譽

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國自由民主黨下議院議員霍布浩斯（Wera Hobhouse）日前原定前往香港探望新生孫兒，卻在抵達機場後遭當局拒絕入境並迅速遣返，引發英國政壇高度關切。據信，她是自一九九七年香港主權移交中國後，首位被拒絕入境的英國國會議員。英國外交大臣拉米對此表達「深切關注」，將緊急向香港及北京當局提出交涉，要求解釋。

霍布浩斯赴港探孫 私人行程非公務

拉米十三日發表聲明指出：「一位國會議員在私人行程中被拒絕入境香港，令人深切關注。」他強調，「國會議員僅因表達其觀點而被拒入境是不可接受的」，這種「無理的行動限制只會進一步損害香港的國際聲譽」，他將要求港府及北京提出解釋。目前中國駐英大使館尚未對霍布浩斯遭拒入境一事發表評論。

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落地即遭帶走、盤問5小時後遣返

現年六十五歲、代表巴斯（Bath）選區的霍布浩斯十日與丈夫一同搭機飛抵香港，目的是探望自二○一九年起便在香港擔任大學教職的兒子，並首次與三個月大的孫兒見面。然而，她在機場護照查驗關口即遭攔截，隨後被帶走、盤問約五小時，期間護照被沒收，行李也被檢查。最終，她被告知拒絕入境，並在四名入境處人員的「陪同」下，搭機返回倫敦。其丈夫雖獲准入境，但選擇與妻子一同返英。

霍布浩斯事後向「週日泰晤士報」表示，她對此感到「震驚」，且港府官員從未說明拒絕她入境的具體原因，形容這種做法「十分殘酷」。她語帶哽咽地說：「我甚至無法見到兒子、給他一個擁抱…我只想抱抱我三個月大的孫子，這有什麼問題？」她對無法與孫兒建立關係感到心碎，並表示回程飛行「非常難熬」。

霍布浩斯並在社群平台發文重申：「我是一九九七年以來首位抵港遭拒入境的國會議員」。她批評香港當局沒有提供任何解釋，形容這次經歷是「殘酷且令人沮喪的打擊」，並呼籲外交大臣拉米應認知到這是對所有國會議員的侮辱，必須尋求答案。

關注西藏人權 批港府打壓言論自由

霍布浩斯是「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員之一，該聯盟是由卅九個國家及區域議會近三○○名跨黨派國會議員組成的國際組織，旨在監督北京的人權紀錄。她過去曾公開批評中國政府在西藏侵犯人權，以及對香港言論自由的打壓。IPAC甫於十日宣布納入新成員，包括巴拿馬、斐濟分別成為第四十和第四十一個成員國，並有廿七名來自不同國家的議員加入。

自民黨黨魁戴維致函拉米，指控港府此舉「無情」且「完全無法接受」，要求拉米召見中國駐英大使。戴維強調：「英國不能容許中國政府試圖透過恫嚇我們的國會議員，來破壞我們的民主。」

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