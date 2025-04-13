剷除反基督偏見 美國務院鼓勵內部舉報

為奉行美國總統川普的行政命令，國務卿魯比歐據稱要求國務院國內與駐外單位的員工相互舉報是否有反基督偏見。圖為魯比歐上月在愛爾蘭的機場向媒體發言。（路透）

2025/04/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政治新聞網站POLITICO十一日披露，為落實川普總統二月簽署的剷除聯邦政府內的「反基督教偏見」的行政命令，國務卿魯比歐已透過內部電文下令院內工作人員相互舉報是否有「反基督教偏見」情況，被吐槽很像是電視劇《使女的故事》裡宣稱人人皆有舉報之責的神權獨裁「基列國」。

魯比歐透過內部電文下令

根據POLITICO取得的內部電文副本，國務院將與一個政府工作小組合作，以收集涉及「前政府期間的反宗教偏見」的資訊，以及以匿名員工通報表來收集反基督教偏見的實例。該電文以魯比奧的名義發送給世界各地的美國大使館，以及也發布於國務院全院的通知中。該電文鼓勵國務院員工透過爆料表匿名相互舉報，「舉報應盡可能詳細，包括姓名、日期、地點」；電文中提及、依川普的行政命令所成立的工作小組，將在本月廿二日開會討論初步發現。

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該電文令部分國務院官員驚恐交加，認為即便此舉立意良善，然其出發點卻是基於國務院窩藏反基督教偏見此一錯誤前提上；官員們還警告說，政府鼓勵員工互相舉報恐營造出一股恐懼文化。

一名不願曝光的官員就說，這種情況很像是《使女的故事》——此為改編自同名反烏托邦小說的美國電視劇，描述神權專制的「基列國」聲稱「眼線」無所不在，人人皆有舉報之責。美國國務院發言人並未立即回覆置評要求。

川普二月簽署的行政命令，要求所有聯邦機構根除政府中的「反基督教偏見」。當時，主張宗教自由的左翼非政府組織「跨信仰聯盟」曾出言譴責，稱此行政命令看似旨在解決某些針對基督徒，特別是天主教徒的污名，但其實是將對宗教自由的狹隘理解予以武器化，藉以合法歧視LGBTQ等的邊緣群體。

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