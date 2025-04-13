抗中壟斷 美計畫儲備深海關鍵金屬

川普擬發布行政命令，下令美國開採及儲存太平洋海底的金屬礦物，以便降低對中國供應鏈的依賴。圖為日本東京大學一座實驗室從四千公尺深的太平洋海床上所開採到的稀土樣本。（路透檔案照）

2025/04/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美中兩國供應鏈脫鉤風險與日俱增之際，美國總統川普計畫援引「國防生產法」賦予的緊急權力發布行政命令，允許美國儲存太平洋海底的關鍵金屬，以減少對外國礦產、稀土進口的依賴，尤其抗衡中國在相關供應鏈的壟斷。此舉也符合川普「美國優先」政策，即優先考慮國內資源開發、而非國際協議。

英國「金融時報」指出，數百萬年來，無數金屬及礦物在深達數千公尺的海底高壓作用下形成馬鈴薯大小的結核，包括可用於電池、電線、彈藥等軍備及航太工程的鎳、鈷、銅和錳，以及微量稀土礦物。川普上任後要求與烏克蘭簽訂礦產協議、威脅奪取格陵蘭島、併吞加拿大及宣布擴大在國內開採等，都是為了能在這些關鍵礦物上自給自足，而建立海底金屬結核的國家戰略儲備。

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美國國防部已確認卅五種礦物對國家安全至關重要，因為它們在製造武器系統、通訊設備和能源基礎設施方面能發揮作用，若過度依賴外國供應鏈，尤其是中國，將提高美國的戰略風險。例如，中國控制全球六十％的稀土產量及八十％的鈷精煉產能。

海底採礦 並增強煉製能力

中國在礦物加工方面的壟斷能力，使其掌握經濟影響力，例如二○一○年在與日本發生領土爭端期間，限制稀土出口。美國從中國進口逾五十％的鈷及八十％的稀土，這為電動車、飛彈導引系統等領域帶來脆弱性。海底採礦為爭議性的陸上採礦提供可行的替代方案，透過儲存海底礦物，川普政府旨在保護美國工業免受中國這類強制手段傷害，同時增強國內煉製能力。

「Discovery Alert」網站指出，在夏威夷和墨西哥之間的「克拉里恩—克利珀頓斷裂帶」，面積達四五○萬平方公里，推估蘊藏二一○億公噸的多金屬結核，為美國工業提供變革性的資源基礎。

美國國務卿魯比歐、國家安全顧問瓦爾茲等人在擔任國會議員時，即大力鼓吹稀土礦物儲備。儘管如此，美國政府仍未積極參與有關海底採礦的國際談判，甚至尚未批准首次為這類活動建立法律架構的「聯合國海洋法公約」。上個月在牙買加舉行的聯合國轄下「國際海床管理委員會」會談也未能批准在國際水域進行採礦，因為仍有數十國呼籲暫停這種做法。

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