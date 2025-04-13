哥大生挺巴示威 美移民法官裁准驅逐

去年美國大學校園挺巴勒斯坦運動的風雲人物、持有綠卡但在上月被捕的哥倫比亞大學研究生哈里爾（中），已被美國移民法官裁准可驅逐出境。（美聯社檔案照）

2025/04/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕去年美國大學校園的支持巴勒斯坦示威的知名人物、上月被捕的哥倫比亞大學巴勒斯坦裔研究生哈里爾（Mahmoud Khalil），十一日遭法官裁准可被驅逐出境，堪稱強力鎮壓移民的川普政府的一大勝利。

哈里爾目前被拘禁在路易斯安那州，該州移民法官柯曼斯以聯邦政府已滿足舉證之責，裁示可將之驅逐出境。柯曼斯是根據國務卿魯比歐署名的一封信函做出上述決定，儘管魯比歐並未在信中指控哈里爾犯法，但稱國務院有權撤銷恐傷害美國外交利益者的合法移民身分；法官也稱她無權推翻魯比歐的決定，魯比歐下令逮捕哈里爾的依據，一九五二年的移民與國籍法，讓魯比歐可單方面對哈案做出判斷。

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法官允律師團聲請救濟

此一裁定象徵川普政府的勝利，但法官允許哈里爾的律師團在本月廿三日以前聲請救濟，之後她再考慮是否對哈里爾核發驅逐令。根據規定，美國的移民法官能以返回母國後恐遭迫害等理由，裁定該移民無需被遣返。哈里爾的律師痛斥川普政府將移民法拿來當成鎮壓異己的武器，誓言繼續奮戰。

哈里爾是阿爾及利亞籍的巴勒斯坦人，去年取得美國合法永久居民身分，今年三月八日在紐約市被捕與移監至路州。川普政府指控他當初申請簽證時，隱瞞曾在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）工作。UNRWA曾被以色列指控有成員涉及二○二三年十月的「哈瑪斯」組織攻擊行動。但哈里爾自認是因為公開挺巴遭秋後算帳的政治犯。

此外，美國國土安全部十一日表示，已終止對境內許多阿富汗人與喀麥隆人的臨時驅逐保護身分（TPS），理由是這兩國的條件使得滯美的這兩國人已不再值得享有該身分，此為川普政府對移民進一步擴大打擊。估計有一．四六萬名阿富汗人與約七九○○名喀麥隆人在今年五月與六月失去TPS。TPS計劃適用因母國遭遇天災、武裝衝突或其他特殊事件者，效期從六到十八個月不等但可續簽，具有該身分者享有驅逐出境保護與可取得工作許可。

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