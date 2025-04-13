油價驟跌 關稅戰誤傷普廷戰爭資金

美國總統川普的中東特使魏科夫（左）十一日三度訪問俄羅斯，與總統普廷在聖彼得堡會晤，進行逾四小時會議。（法新社）

2025/04/13 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕在美國總統川普發起的全球性關稅貿易戰中，俄羅斯雖然因烏俄戰爭與美貿易額降為零而「倖免」，但貿易戰導致國際油價驟跌，危及大幅仰賴能源收入的俄國財政，恐迫使莫斯科擴大借貸、削減非軍事支出或動用剩餘的儲備金因應。

「金融時報」報導，二○二五年的俄國國家預算中，約有三成來自石油和天然氣收入。然而，在川普的全球性關稅以及OPEC+（石油輸出國組織與非組織減產協議）出乎意料的增產，使得俄國烏拉原油平均交易價格跌至近兩年最低點。

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據統計，烏拉原油在十日的每桶交易價格約五十美元，而莫斯科二○二五年預算設定的基準價格為六十九．七美元。若按照當前走勢，俄國年度預算最多將損失二．五％，約一兆盧布（約三八六三億台幣）。俄央行總裁納比烏林娜已在八日警告，「若貿易戰持續下去，通常會導致全球性的經濟減緩，並可能降低對我國能源出口的需求」。

據俄官方預測，在過去兩年歷經主要由戰爭相關開支推動的四％經濟成長後，今年的成長率將放緩為一至二．五％，油價下跌無疑將使情況雪上加霜。為支應全面入侵烏克蘭導致的經濟後果，政府已動用部分主權財富基金支應，可支配的額度正逐漸縮減。不僅如此，因西方制裁，俄央行約有三四○○億美元的儲備金遭凍結，也難以發行國際債券籌措資金。

基輔經濟學院總體經濟研究主任希爾根斯托克指出，二○二○年以來，俄國主權財富基金的現金部位減少三分之二，若用於填補龐大預算赤字，今年底過後不久恐就無以為繼，但經濟還不至於一夕崩盤。

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