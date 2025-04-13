分割烏克蘭? 川普烏俄特使否認

美國總統川普烏俄特使凱洛格（右）十一日受訪時，提議戰後烏克蘭可分為西、中、東佔領區引發爭議，他事後澄清並非指將烏克蘭領土分裂。圖為凱洛格二月廿日與烏總統澤倫斯基在基輔會晤。（歐新社）

2025/04/13 05:30

凱洛格以柏林分裂描繪烏國前景

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普烏俄特使凱洛格十一日接受英國「泰晤士報」訪問時，以二戰後柏林分裂描繪停戰後的烏克蘭領土狀態，被外界解讀為是要迫使基輔向莫斯科讓出失去控制權的東部地區。凱洛格事後澄清遭到誤解，強調自己並無提出割讓領土的主張。

凱洛格在訪談中指出，作為烏俄和平協議的一部分，烏國可能得在西部設置英、法控制區，前線以東歸俄軍管控，烏軍則駐守在英法控制區和俄東占領區之間，「近似二戰後柏林所發生的景象。當時分別有俄羅斯、英國、法國和美國佔領區」。

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提議前線為基準 劃出非軍事區

凱洛格提議，以當前的戰場前線為基準，雙方部隊各退十五公里，形成一個約卅公里的「非軍事區」（DMZ）。雖可預見會有違反停火的情形，「但能夠更輕易地監控」。其中，英法部隊駐守縱貫基輔的第聶伯河西部，藉由河流為屏障分隔烏俄。凱洛格並警告，美國不會派出地面部隊，英法維和部隊不能指望美國的支持，建議歐洲為「最壞情況擬定計畫」。雖然凱洛格認為自己的提議並未挑釁俄國，但莫斯科早已表態，堅決反對任何北約組織（NATO）會員國軍隊進駐烏克蘭。烏克蘭總統澤倫斯基則始終反對在缺乏北約保護既有領土情況下把被佔領土讓與俄國。

凱洛格後續在社群媒體Ｘ發文，稱自己的論述遭泰晤士報錯誤呈現，他所談論的是停火後維護烏國主權的復原部隊。關於領土分區的討論，則是指不包含美國在內的盟軍部隊負責區域，「我沒有提出要分割烏克蘭」。

自川普上任後三度訪問俄國的中東特使魏科夫，十一日與總統普廷在聖彼得堡會面，雙方在超過四個小時的會議中專注討論和平協議的各個面向。克宮國際經濟特使德米崔耶夫稱這場談話富有成效。

川普兩特使 烏俄和平主張相左

「基輔獨立報」指出，凱洛格是首位提及要以第聶伯河為戰後烏克蘭分界的美國高官，他在上月因遭俄方批評太親烏國，而被排除在和談之外。路透曾報導，魏科夫與凱洛格的烏俄和平主張互相衝突，前者告知川普總統把俄佔區的烏東四州所有權交給俄國是達成停火的最快方式；後者則主張基輔絕不會同意片面割讓領土。

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