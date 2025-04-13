美伊核談 川普紅線「不能擁核武」

伊朗各家報紙大篇幅報導德黑蘭當局準備與美國川普政府談判的消息。（法新社）

2025/04/13 05:30

「核能力不能被武器化」

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和伊朗十二日在阿曼就伊朗核計畫展開談判，為二○一八年川普總統首次執政期間退出「伊朗核協議」以來，兩國之間最高層級會談。美國中東特使魏科夫透露，美方的「紅線」是伊朗不能將核子能力武器化。德黑蘭則強調不尋求擁有核武，並已備妥「重要且可行」的擬議，會評估美方的意圖和決心。

雙方在阿曼「間接」談判

川普的中東特使魏科夫和伊朗外交部長阿拉奇將各自率領代表團赴阿曼首都馬斯喀特進行談判，聚焦在三重點：降低區域緊張、互釋囚犯，以及管制伊朗核計畫換取放鬆制裁。川普先前稱雙方將「直接」談判，但法新社指談判採「間接」模式，由阿曼外長布沙迪擔任中間人，在分處兩個房間的美伊團隊之間傳遞訊息。

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白宮原要求伊朗全面棄核

白宮國家安全顧問瓦爾茲表示，美方的立場首先是要求伊朗「全面放棄」核子計畫，這包括濃縮鈾、武器化和戰略飛彈計畫等，但在會談開始前數小時，川普在「空軍一號」上似乎為談判擴大空間，「我希望伊朗成為一個美好、偉大、幸福的國家，但他們不能擁有核武」。魏科夫進一步解釋，美方可能尋找其他方式在兩國之間達成妥協，「我們的紅線是，你們（伊朗）的核能力不能被武器化」。不過，川普也威脅，若雙方不能達成新協議，美國將採取軍事行動。

德黑蘭稱不尋求擁有核彈

伊朗最高領袖哈米尼的顧問夏卡尼表示，德黑蘭「並不是在攝影機面前舉行會談作秀，而是尋求達成一項真正且公平的協議」。他補充，若華府表現出善意，前進的道路將會「順利」。伊朗總統裴澤斯基安會談前也再次承諾，德黑蘭不尋求擁有核彈，若兩國能達成協議，德黑蘭可能會對美國直接投資伊朗抱持開放態度。

美聯社指出，德黑蘭目前面臨重重挑戰。首先，伊朗在加薩和黎巴嫩的代理人，包括巴勒斯坦「哈瑪斯」組織和黎巴嫩「真主黨」，其軍力已被以軍大大削弱，而葉門叛軍組織「青年運動」也在美軍擴大空襲下衰弱。以國去年十月還對伊朗發動攻勢，破壞其核計畫和彈道飛彈計畫相關設施。德黑蘭在中東最親密的盟友、敘利亞總統阿塞德，也在去年十二月下台流亡俄羅斯。更重要的是，伊朗本身經濟在國際制裁下奄奄一息。

協議若成 擬允美直接投資

不過，美國能否提出足夠的誘因，促使伊朗讓步並滿足川普的要求，仍有待觀察。川普要求新的核協議必須比前美國總統歐巴馬任內達成的協議，更能確保德黑蘭不會發展核武。根據美伊及世界大國在一五年達成的協議，伊朗只能維持少量濃縮鈾庫存，且鈾濃縮率為三．六七％，但現在的德黑蘭已有足夠的材料來製造多枚核武，甚至開始加速濃縮鈾提煉，據稱已擁有近二七四．八公斤純度達到六十％，接近武器級水準所需的九十％。

伊朗外交部長阿拉奇（左）12日在與美方談判前，先行與長期擔任美伊調解人的阿曼外長布沙迪（右）會晤。（法新社）

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