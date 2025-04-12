遲遲不停火 川普特使3度訪俄

美國總統川普中東特使魏科夫（圖中）三度訪問莫斯科，推動烏俄停火協議。（美聯社）

2025/04/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕克里姆林宮十一日宣布，美國總統川普中東特使魏科夫三度訪問莫斯科，將與俄國總統普廷會面，討論包括烏克蘭衝突在內等議題。這也是川普先前公開表達對普廷感到「火大」後，再度派遣魏科夫赴俄。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，有關烏克蘭問題解決方案的會談將在各方面繼續進行，並補充說，不應期待會有突破，普廷將利用此次會談概述莫斯科的「關切」。

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誓言迅速促成烏俄停戰的川普三月底接受專訪時，坦言對普廷感到「非常憤怒」、「火大」，原因是普廷主張與一個受國際監督的烏克蘭臨時政府談判，而非與烏國總統澤倫斯基領導的政府，警告莫斯科不要成為達成烏俄和平協議的障礙。

美國Axios新聞網十一日引述知情人士說法，若烏俄停火協議無法在四月底實現，川普可能透過行政權力或要求國會立法，對俄國實施新制裁。川普在十日的內閣會議中提到，「我們正取得進展，希望在達成停止戰鬥的俄烏協議上更進一步」。

另一方面，決心擺脫美國實現防衛自主的歐洲持續加大對烏支持。由英、德聯合主持的「烏克蘭國防聯絡小組」五十國會議中，英國宣布與挪威共同提供烏國價值逾四．五億英鎊軍事援助，包括大量無人機、雷達系統、反戰車地雷以及車輛和設備的修復保養合約。

英國防大臣希利指出，烏國盟友承諾的新軍事援助達到了二一○億歐元的紀錄性增長；德國國防部長佩斯托瑞斯提到，柏林將向基輔提供一一○億歐元的額外軍事援助直到二○二九年，「俄國需要認知到，烏克蘭有能力繼續作戰」。對於一向擔任主席國的美國僅由國防部長赫格塞斯透過視訊參與會談，佩斯托瑞斯稱這是行程安排緣故，並補充說：「最重要的事實是他參加了會議」。

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