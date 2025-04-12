中俄軍機侵擾 日去年緊急升空704次

駐守在北海道千歲空軍基地的日本航空自衛隊F-15J戰機。（法新社檔案照）

2025/04/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕日本防衛省十日發布二○二四年度（二○二四年四月至二○二五年三月）空中自衛隊緊急升空次數達七○四次，較上一年度六六九次增多。其中對共機升空次數為四六四次，從細節來看，共機活動範圍擴大，而且無人機擾日的次數也有增加趨勢，為上一年度的三倍。

除了共機以外，空自去年度對俄機的升空次數為二三七次，中俄軍機擾日占全體的九十九％，已是近十年來擾日的主流。防衛省表示，中俄軍機繼續活躍在日本周邊空域，日本將採取一切預防措施，繼續進行監視。

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日本放送協會（NHK）報導，去年八月共軍情報收集機在長崎縣外海上空首次入侵日本領空，同年九月俄國反潛機在北海道禮文島附近三次來回侵犯領空。

共軍無人機增3倍 活動範圍擴大

另外，空自對共軍無人機緊急升空次數為二十三次，為上一年度八次的三倍。日本於去年六月首次確認共軍偵察攻擊無人機在鹿兒島縣奄美大島海岸飛行，二○二四年度的監測顯示共軍無人機的活動範圍也在擴大。

日本經濟新聞報導，日本空自分為北部、中部、西部、西南四支航空方面隊，涵蓋日本全境。近年來西南航空方面隊為應付共機，負擔相當沉重，去年度緊急升空次數占全體的六成。而共軍無人機的增加，也相對消耗了自衛隊戰力。

報導指出，共機的活動範圍擴大，二○二四年度開始頻繁飛往第一島鏈以東地區，包括沖繩和台灣，一系列舉動被認為是為了收集有關台灣周邊的情報。

對於共軍無人機活動增加的趨勢，拓殖大學教授門間理良說，這是中共將人工智慧（AI）等尖端技術軍民兩用「智慧化」的表徵，共軍無人機的有用性，已在俄羅斯入侵烏克蘭時獲確認，而且正在加速運用。

應對無人機 空自研究緊急升空

自衛隊統合幕僚長吉田圭秀在十日的記者會上表示，共軍無人機可能已從試用飛行進階到實際運用的程度。吉田認為自衛隊有必要研究應對無人機緊急升空的方法，並與盟國和盟友加強推動雷達情報的共享。

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