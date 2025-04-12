中共軍中清洗加劇 軍委副主席何衛東涉貪遭拘留

外媒稱已一個月未露面的中國與中共中央軍事委員會副主席何衛東（右），已因涉貪遭拘留審訊。圖為何衛東三月十一日出席全國人大閉幕式，據信是他最後一次公開露面，左為另一名中央軍委副主席張又俠。（法新社）

2025/04/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「金融時報」十一日引述知情人士的話指出，神隱一個月的中國與中共中央軍事委員會副主席之一、中共中央政治局委員何衛東，已因涉貪遭拘留審訊，為近六十年來首名遭清洗下台的現任中央軍委副主席。由於何衛東在軍中的層級高於去年底同樣因涉貪倒台的中央軍委會委員苗華，倘若報導屬實，何案的性質顯然更為嚴重。

消失一個月 層級高於苗華

北京當局或中國官媒迄今並未發布相關消息，無論是政治局或軍委會官網上仍可看到何衛東的大名與照片。根據中國官媒新華網資料，何衛東最後一次公開露面，是上月十一日於北京人民大會堂出席第十四屆全國人民代表大會第三次會議的閉幕式，迄今已消失一個月，多場照理軍委副主席該現身的場合都不見其蹤影。

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「華盛頓時報」上月廿五日就曾報導何衛東已多日未公開露面，並引述美國情報單位與官員說法，認為何衛東是習近平以貪腐為名、行思想淨化之實的軍中清洗運動最新受害者。

六十七歲的何衛東被視為習近平的親信，曾派駐福建，歷任江蘇省軍區司令、上海警備區司令、西部戰區副司令兼陸軍司令，以及負責對台軍事行動的東部戰區司令，二○二二年十月升任中共政治局委員與軍委會副主席，軍中地位是僅次於軍委主席習近平與另一名軍委副主席張又俠的第三號人物，高於亦是習近平軍中嫡系、約半年前因涉「嚴重違紀」而遭停職的苗華。

美國智庫「亞洲協會」中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，這是自一九六七年的賀龍以來，首次有現任中央軍委副主席遭到清洗，顯示習近平有多認真看待打擊軍中貪腐；因為解放軍是中共統治中國的根本保障，在現下中國國內瀰漫因美中貿易戰經濟震撼的高度不確定性之際，特別重要。習近平此前已撤換兩名火箭軍高層，以及處分魏鳳和與李尚福兩名國防部長。

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