尹錫悅搬離官邸 昔對手大選民調超前

遭彈劾免職的南韓前總統尹錫悅，十一日在大批支持者簇擁下，搬離總統官邸，返回瑞草區私宅。（法新社）

2025/04/12 05:30

李在明支持率達37％

〔編譯張沛元／綜合報導〕最新民調顯示，在多名宣布投身六月初投票的南韓總統大選候選人中，曾以些微差距與總統寶座失之交臂的最大在野黨共同民主黨前黨魁李在明，以近四成的支持率遙遙領先。在此同時，日前遭憲法法院裁定國會彈劾成立而遭免職的前總統尹錫悅，十一日離開總統官邸、搬回私人宅邸，並遭媒體爆料近日與數名潛在總統候選人接觸。

南韓蓋洛普十一日公布最新民調結果，在二○二二年總統大選中飲恨敗北的李在明，以創今年以來新高的卅七％支持率睥睨群倫；相較之下，其他表態參選者的支持率皆僅個位數，依序是已請辭的前勞動部長金文洙九％、大邱市長洪準杓五％、國民力量黨前黨主席韓東勳四％，以及支持率皆為二％的改革新黨李俊錫、代理總統韓悳洙、首爾市長吳世勳，與國民力量黨國會議員安哲秀。

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高達3成受訪者拒答

值得注意的是，該民調中有高達三成受訪者拒答，顯示仍有大量選民心意未決。

該民調還發現，近半數（四十八％）受訪者將「恢復、振興經濟」列為新政府上任後的當務之急；至於政黨支持率，共同民主黨四十一％，與上回民調相當；執政黨國民力量黨卅％，較上回民調下跌五個百分點。

南韓媒體韓聯社指出，儘管尹錫悅已遭罷免，然其在國民力量黨內看似仍具一定影響力，近日頻繁接見黨內多名潛在的總統候選人，包括宣布爭取黨內提名的慶尚北道知事李喆雨，以及國會議員尹相現。十一日，尹錫悅在遭罷免一週後依法搬離位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸，返回位於首爾瑞草區的私宅；無論是總統官邸或尹錫悅私宅外皆有支持者在場守候，尹錫悅也對支持者揮手或握手以示感謝。同日，法院宣布十四日舉行尹錫悅涉及的內亂案首場庭審。

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