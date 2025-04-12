香港最大反對黨 被要求解散

二○○三年香港民主黨籍立法會議員李柱銘（左）、劉慧卿（右二）與多名民主派議員從立法會退席，抗議香港基本法廿三條立法。（路透檔案照）

2025/04/12 05:30

民主黨5成員先後接到警告 將面臨嚴重後果

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港自二○一九年民主抗爭運動後，遭北京嚴厲打壓多年，昔日最大反對黨民主黨是目前僅存的主要反對黨。不過，五名民主黨成員先後接到中國官員或者中間人警告，要求民主黨年底前解散，否則將面臨嚴重後果，成員恐遭逮捕。

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民主黨在香港主權移交中國之前就已成立，一九九四年創黨後，一直是香港最大反對黨，團結民主派各方力量，並捍衛香港自由。不過，在民主抗爭運動遭北京鎮壓，隨後的國安法箝制反對勢力和異議下，目前有五名民主黨議員因國安法遭監禁或者拘押。

明召開特別黨員大會 疑為解散鋪路

路透十一日報導，民主黨將在四月十三日召開特別黨員大會，尋求黨員意見，可能為該黨解散鋪路。黨主席羅健熙並未說明具體原因，但是五名該黨成員向路透表示，他們這幾個月間，和中國官員或者與北京有關係的個人會面時，被告知民主黨應該結束。

資深黨員、前立法會議員李華明說，一名中國官員告訴他，此事應該在十二月立法會選舉前完成，「這意思是，我們應該在那時之前消失」，「這個訊息非常直接」。李華明拒絕透露此人身分，但說該名人士說這話，與他多年來與中國官員往來談話的語調非常不同。

立法會沒席位 仍被中共視為眼中釘

另外四名資深黨員也指出，他們同樣在最近幾個月，收到與北京有關連的中間人警告，其中幾名中間人警告民主黨，若不解散，將面臨「嚴重後果」。這四人中僅創黨黨員、前主席楊森願意具名，他說，北京二○二一年改革香港選舉制度，僅允許「愛國者」參選公職，已經使民主黨形同被邊緣化，該黨目前在立法會沒有任何席位，「我們只是持續在社會和政治議題上為香港民眾發聲，卻依然受到壓力」。

北京駐香港聯絡辦公室、香港特區政府尚未回應此事。前民主黨主席劉慧卿說，她為該黨可能解散感到難過，因為她向來相信與北京接觸而非對抗。她拒絕透露是否也被北京方面接觸談到解散一事。

兩名亞洲和兩名西方外交官表示，他們知悉北京含蓄地威脅民主黨。其中一名西方外交官說，「長期以來，看似北京能夠接受民主黨做為象徵性的反對派存在。但是現在看來，他們要確保萬無一失」。

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