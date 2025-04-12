網攻美國基建 中官員間接默認

港口、水利設施等基礎建設遭中國駭客集團攻擊，對美國國家安全造成嚴峻威脅。圖為美西岸重要貨櫃港洛杉磯港。（法新社）

2025/04/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華爾街日報」十日揭露，去年底一場關於網路、數位領域的美中秘密會議中，中國官員罕見承認，北京當局是近來美國基礎建設遭廣泛網路攻擊的藏鏡人，動機與華府對台灣的政策支持有關。

稱因華府對台軍事支持而起

此前，當華府向北京傳達美國港口、水利設施、空港和其他重要基礎建設的電腦網路攻擊來自中國時，中方通常會將網攻行徑歸咎犯罪團體，或是指控美方「想像力過剩」。然而，去年十二月在日內瓦的秘密會議中，中國外交部高階網路官員王磊間接且模稜兩可地向拜登政府數位政策特使費克帶領的美代表團暗示，網攻是因「美國對台的軍事支持」而起。絕大多數現場或後續獲報的美國官員，視中方代表團的言論證實了北京的網攻角色，意在嚇阻美國親自介入台海衝突。

請繼續往下閱讀...

美官員去年罕見對中國駭客團體「伏特颱風」（Volt Typhoon）的網攻行動發出嚴厲警告，並將此歸咎於北京政府試圖在美國電腦網路留下足跡，待未來爆發衝突時軍隊便可迅速發起具有破壞性的網路攻擊。

另一來自中國的駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）被控入侵包括威瑞森通訊、AT&T和流明科技等美國數家寬頻網路服務商系統，企圖留存在美國有線與寬頻系統業者的傳輸架構裡，以便獲取大數據或發動網攻。

美國國家安全顧問瓦爾茲去年底受訪時預告，華府過去面對網攻時多以「防禦」為主的態勢，將在現任總統川普任內出現變化，揚言美國需要開始進攻，讓個人和國家駭客付出更高的代價及後果。

但是，川普政府的大規模政府精簡措施中，規劃遣散數百名網路安全人員。國家安全局（NSA）局長兼網戰司令部司令霍格及其國安局文職副手諾伯爾已在上週被拔官，加深了部分情報官員與國會議員對政府恐在防衛網路攻擊時處於劣勢的擔憂。

向美暗示中國具備網攻能力

美國網路安全公司「SentinelOne」中國專家卡瑞分析，中官員的默認意義重大，或許反映出北京認為台灣是美中最可能發生軍事衝突的原因，有需要向川普政府就介入台灣問題的利害關係傳達更直接的訊號，「中國想要讓美官員了解到，他們具備、也有意願動用網攻基建的能力」。

對此，美國國務院不願評論所謂的秘密會議，但強調美方已向北京清楚表明，會採取行動回應中國的惡意網路行動。

中國外交部發言人林劍在十一日的例行記者會中回應，「這篇報導顛倒黑白，是與事實嚴重不符的虛假訊息」、「中方反對美國利用網路問題干涉中國內政。美方以台制華註定徒勞」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法