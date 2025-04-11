打造格陵蘭 挺川科技富豪躍躍欲試

自由派的美國科技創投大老欲在被川普政府盯上的丹麥海外自治領地格陵蘭打造低企業監管程度的自由城。圖為矗立於格陵蘭首府努克一隅的丹麥傳教士艾格德的塑像。（彭博）

2025/04/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕路透十日引述三名知情人士獨家披露，隨著美國川普政府加大從丹麥手中拿下其海外自治領地格陵蘭島的力道，若干美國矽谷科技投資大亨正在推動將這座大島打造成一座自由城，即對企業監管程度最低的自由主義烏托邦。

知情人士指出，相關討論尚處於初步階段，但川普提名的美國駐丹麥大使霍爾里已認真考慮此一構想。霍爾里的任命案預料將在未來數月獲國會批准，並負責主導美國取得格陵蘭的談判。此前不曾有報導論及霍爾里參與在格陵蘭打造科技自由城的構想，但他過去成立創投公司的合作夥伴、億萬富豪創投者、川普早期金主提爾，正是力推此等低監管城市的倡議人士；此外，霍爾里還是全球首富兼川普顧問馬斯克的老友。

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霍爾里拒絕置評，白宮未回應置評要求，受訪消息人士要求匿名。丹麥政府拒絕對美國科技投資者在該國建城的想法置評，格陵蘭無回應。

自由城的相關討論，反映出矽谷科技界長期以來欲在包括美國的全球各地打造低監管城市，而川普本人在競選期間也曾承諾要這麼做。除了自由城，該構想的支持者也將這種城市稱為新創市或特許市，共同目標為透過廣泛豁免監管以刺激創新。而川普政府會將此追求納入考慮，凸顯出科技業巨頭的影響力日益壯大、川普擴張主義式的外交政策─該外交政策包括不排除以武力取得格陵蘭。

格陵蘭面積二一六．六萬平方公里，約是美國本土最大州德州的三倍大，或約台灣的六十倍大，但人口僅五．七萬人。美軍在格陵蘭設有基地，該島也對美軍具有重要戰略意義，並蘊藏著包括稀土在內的大量礦產資源。若丹麥不願賣島，川普上月在副總統范斯親赴格陵蘭訪問時已放話，拒絕排除以武力奪島的可能性，「我們必須擁有格陵蘭島」。

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