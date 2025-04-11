澤倫斯基揭中國人為俄作戰 掌握155人

烏克蘭安全局（SBU）9日公布在烏東隨俄軍作戰的兩名被俘虜中國公民照片與護照。（歐新社）

2025/04/11 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭軍隊在烏國東部俘虜兩名隨俄羅斯軍隊作戰的中國士兵後，總統澤倫斯基九日進一步透露，烏國掌握情資，大約一五五名中國公民正在烏國境內幫俄國打仗。烏克蘭安全局（SBU）九日也公布對兩名被俘中國公民的首次審訊內容和影像。

澤倫斯基表示，俄羅斯透過社群媒體招募中國公民，中國官方對此也心知肚明，烏國安全機關已彙整一份一五五名為俄軍作戰的中國人詳細資料。他說，這些中國士兵被派到俄軍第七十獨立衛隊機動步兵旅、第二五五步兵師等單位，「我們正在收集情報，相信還有更多人」；烏國也正在了解，這些受招募的中國公民，是否奉北京的指示。

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「基輔獨立報」報導，根據該報所見烏國情報文件，到四月初為止，至少一六三名中國公民加入俄軍。報導引述烏克蘭安全局公布的訊息，以及消息人士說法，兩名被俘者姓名為一九九一年生的王廣軍、一九九八年生的張仁波，分別被派到俄軍第八十一機動步兵旅第一營和第一五七機動步兵旅第二營。

看網路俄軍招募廣告加入

報導指出，王供稱，支付卅萬盧布給在中國一名俄國中間人，加入俄軍、換取俄國公民身分，簽約後今年二月抵達莫斯科；張則是在去年十二月以觀光客身分到俄國，看到網路招募廣告承諾薪水兩百萬盧布後，申請加入俄軍。張仁波透過口譯員表示，他從來沒有作戰經驗，沒拿過武器，這是他第一次被派上戰場、第一場戰鬥任務就被抓。

美國國務院發言人布魯斯九日表示，中國公民在烏國為俄軍作戰的報導，「令人不安」。美國總統川普的烏克蘭特使凱洛格說，他「尚未確信」被指為俄軍作戰的中國人角色，還有待確認，「有可能是志願者」；並指烏克蘭也有外國志願者為其作戰。

中國外交部發言人林劍九日指出，宣稱許多中國公民協助俄軍作戰的說法「毫無根據」；十日再度回應澤倫斯基最新指控，表示「我們奉勸有關各方，正確且清醒地認識中方的作用，不要發表不負責任的言論」。克里姆林宮發言人佩斯科夫十日駁斥澤倫斯基說法，表示中國並未牽扯進這場戰爭。

烏克蘭安全局（SBU）9日公布在烏東隨俄軍作戰的兩名被俘虜中國公民照片與護照。（歐新社）

烏克蘭安全局（SBU）9日公布在烏東隨俄軍作戰的兩名被俘虜中國公民照片與護照。（歐新社）

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