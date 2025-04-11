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    中國在西半球軍事存在過大 美防長籲中美洲攜手抗中

    美國國防部長赫格塞斯九日在巴拿馬市舉行記者會。（歐新社）

    美國國防部長赫格塞斯九日在巴拿馬市舉行記者會。（歐新社）

    2025/04/11 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯繼宣稱中國是巴拿馬運河的威脅之後，九日再度強調，中國的軍事力量在西半球所占比重太大。他還說，美軍可能考慮恢復在巴拿馬設置基地以保護運河，但此一構想立刻遭到巴拿馬政府的拒絕。

    赫格塞斯在巴拿馬舉行的中美洲安全會議（CENTSEC）發表演說時，指控中國的公司正控制戰略領域的土地和關鍵基礎設施。他說，「中國的軍事力量在西半球所占比重太大」，「請不要誤會，北京在這個地區的投資和運作是為了獲得軍事優勢與不公平的經濟利益」。他呼籲中美洲國家政府攜手合作，遏制中國，並表示，遍佈巴拿馬的許多前美國軍事基地可能會再次被用作美國軍隊的駐地。赫格塞斯說，本週與巴拿馬簽署的協議是一個「重振的機會，無論是軍事基地、海軍機場，還是美軍能夠與巴拿馬軍隊合作以增強能力和交替合作的地點」。

    不過，巴拿馬政府立刻拒絕讓美軍重返巴拿馬的想法。巴拿馬公共安全部長阿布雷戈在共同記者會上表示：「巴拿馬已透過總統穆里諾明確表示，我們不能接受軍事基地或防禦設施場地」。

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