川普重振造船業 反制中國

美國總統川普九日在白宮橢圓形辦公室向媒體展示他剛簽署、旨在振興美國造船業與反制中國獨霸全球航運的行政命令。（彭博）

2025/04/11 05:30

簽署行政命令 降低中國獨霸航運現況

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普九日簽署行政命令以振興美國造船業以及降低中國對全球航運的控制，並承諾在未來數年加碼挹注此一努力。針對該令稱要對所有懸掛中國五星旗的船隻停靠美國時強徵港口維護等費用，中方反斥美國造船業早失去競爭優勢，不反躬自問反而歸咎中國，只會搞到天下大亂。

爭造船、港口起重機及軍民船隊地位

根據「華爾街日報」報導，該命令要求國家安全顧問瓦爾茲與聯邦政府各機構主管在七個月內，聯合制定一份重振對美國經濟繁榮與國家安全至為重要的國內造船及海事勞動力的「海事行動計畫」，同時要求「政府效率部」對海軍與海岸防衛隊進行調查，了解為何造艦緩慢，以提高效率。

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此命令為川普政府規劃如何重建美國海洋工業基礎訂定架構，做為蠶食中國在造船、港口起重機製造，以及快速增長的軍民船隊獨霸地位的工具。川普在正式簽署此行政命令前表示，美國將投入大量資金以重振美國造船業量能，「我們遠遠落後，美國過去一天能造一艘船，現在實際上一年都造不了一艘」。

中製或掛中國國旗船隻 擬徵停泊費

該命令還指示美國貿易代表推動一項提案，其中包括對船隊有中國製造或懸掛中國國旗船隻，徵收數百萬美元的美國港口停泊費，同時敦促盟國比照辦理。此外，該命令還要求美國貿易代表考慮對使用中國原產零件製造、組裝或生產的橋式起重機，在世上任何地方但由中國公民擁有、控制或深受影響公司生產的橋式起重機，以及其他的貨物裝卸設備，徵收關稅。

對此，中國外交部發言人林劍十日在例行記者會上表示，研究顯示美國造船業因過度保護，在多年前就失去競爭優勢；美方將自身問題歸咎於中國，既缺乏事實依據、也有違經濟常識；美方採取此等單邊主義、保護主義的霸道做法，只會推高全球海運成本、擾亂全球產供鏈穩定，最終也無法振興美國造船業。

該命令引用華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的近日數據指出，美製商用船的全球占比不到一％，但一九九九年時全球占比僅五％的中製船，如今已達約五成；該命令還要求設立海事安全信託基金，包括考慮可能的新關稅或現有關稅收入、罰款、費用或稅收，同時呼籲祭出獎勵措施鼓勵私人投資建造商用零件，以及改良造船廠、維修設施與乾船塢。

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