撤出波蘭援烏重鎮 傳美擬從東歐撤軍1萬

波蘭東部城市熱舒夫自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，憑藉雅西恩卡機場成為對烏運送軍援與人道物資的中心，美國在當地部署「愛國者」飛彈系統並駐紮重兵。（路透檔案照）

2025/04/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方證實將撤離駐紮於波蘭東部城市熱舒夫（Rzeszow）後勤樞紐的部隊與裝備。此處是運送武器援助烏克蘭的關鍵節點，高達九成五的對烏軍援都是透過此地轉運。美軍高層稱此舉為優化行動並節省開支，但在美國對北大西洋公約組織（NATO）承諾疑慮升溫之際，引發外界高度關注。

美國歐洲與非洲陸軍（USAREUR-AF）司令部七日宣布此重新部署計畫，指此調整為「優化美軍行動的廣泛戰略一環」，並強調在雅西恩卡運作三年後，此舉可「適當調整我方足跡，每年為美國納稅人節省數千萬美元」。

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熱舒夫鄰近烏克蘭邊境，在二○二二年烏俄戰爭爆發後，其機場雅西恩卡（Jasionka）成為美軍運送武器援烏的主要通道。美軍司令部表示，儘管美軍不再主導雅西恩卡樞紐，但「透過雅西恩卡協助對烏軍援的重要工作，將在波蘭與北約領導下持續進行」。

美駐北約軍委會代表被解職

波蘭國防部長科西尼亞克—卡梅什八日證實，原美軍任務已由挪威、德國、英國及波蘭等盟國部隊接手。約萬名美軍仍駐紮於波蘭其他地點。

然而，此行動正值外界日益擔憂美國總統川普可能縮減對北約及歐洲防衛的承諾。儘管波蘭是少數國防開支達標（占國內生產毛額四．七％）的北約模範生，外界仍憂心川普可能放棄美國在北約的領導角色，甚至大規模撤離駐歐美軍。加劇此疑慮的是，川普七日剛解除美國駐北約軍事委員會代表、海軍中將柴特菲德的職務。

增援北約東翼兵力恐減半

美國家廣播公司新聞網（NBC News）引述美歐官員報導，華府內部正討論可能從東歐撤離一萬名美軍，將二○二二年烏俄戰爭後增援北約東翼的兵力減半，主要涉及羅馬尼亞與波蘭駐軍。分析家憂心，此舉恐將助長俄羅斯氣焰。

不過，在國會聽證會上，身為美國空軍退役准將的共和黨眾議員貝肯，明確反對從歐洲撤軍，認為此時應嚇阻俄羅斯，撤軍不啻為示弱。美軍歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍統帥卡沃里上將，也在同一場聽證會上表示，自烏俄戰爭以來，他一貫建議維持現有駐歐兵力規模，並明確指出「目前沒有改變美軍在歐洲部署的計畫」。

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