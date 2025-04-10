英航艦打擊群印太部署 12國參與

英國「伊莉莎白女王級」航空母艦「威爾斯親王號」打擊群，22日將自英格蘭南部朴茨茅斯軍港啟程，展開在印太區域的8個月行動部署，期間將有多達12個國家參與。（美聯社檔案照）

2025/04/10 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕由英國最先進「伊莉莎白女王級」（Queen Elizabeth class）航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群，廿二日將自英格蘭南部朴茨茅斯軍港啟程，展開在印太區域的行動部署，期間將有多達十二個國家參與。

這是繼二○二一年同級航艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）的部署任務後，英國在印太區域再次執行類似的航艦打擊群行動，以強化英國對印太區域的安全防衛承諾。英國國防大臣希利（John Healey）強調，英國是極少數有能力領導如此大規模軍事部署的國家之一，一方面捍衛英國價值觀，也是向任何對手傳達強而有力的嚇阻訊息。

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威爾斯親王號航艦將搭載廿四架F-35B匿蹤戰機，打擊群編隊預計包括巡防艦、驅逐艦、潛艦、補給艦等。廿二日自朴茨茅斯出發後，將先前往英格蘭西南部的康瓦爾郡，在近海與隸屬打擊群編隊的軍機、船艦會合後，轉往地中海展開演訓，隨後經紅海、印度洋，前往太平洋。

此次代號為「高桅」（Operation Highmast）的部署任務為期約八個月，沿途將與不同國家舉行聯合演訓，包括地中海的北大西洋公約組織（NATO）「海神之擊」（Neptune Strike）演習，以及由澳洲主辦、約廿國參與的「護身軍刀」演習等，並靠港訪問，包括美國、印度、日本、新加坡、馬來西亞等。

參與此次威爾斯親王號印太行動部署的十二個國家，包括西班牙和加拿大，大多數將在不同時間點加入，提供船艦和人員等，挪威則將派遣一艘戰艦加入打擊群編隊，全程參與部署。英國國防部指出，此次部署將陸續動員陸海空軍近四千人，目前已進入最後準備階段。

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