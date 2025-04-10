川普大裁員 中國向美政府雇員招手

美國國家反情報與安全中心警告，中國情報機構正利用欺騙手段，招募現任或前任美國聯邦政府雇員，包括國家衛生研究院（NIH）人員。（路透檔案照）

2025/04/10 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕有鑑於全球首富馬斯克主導的政府效率部（DOGE）大砍美國聯邦政府勞動力、以致有大量聯邦雇員失業，紐約時報報導，美國國家反情報與安全中心（NCSC）八日警告，中國情報部門正以欺騙手段招募仍在職與已離職的美國政府員工。

該中心、聯邦調查局（FBI）與五角大廈的反間諜部門在一份諮詢報告中指出，有外國情報機構正以顧問公司、企業智庫與其他組織的名義來招募前美國公務員。美國政府多年來一直宣稱中國利用網路社群媒體秘密招募人員，但前美國官員說，而今隨著川普政府關閉聯邦政府機構、解僱試用期員工與逼退負責多元議題的工作人員，中國已從中窺得招募良機。該報告建議擁有安全許可的前官員，即便已離開政府崗位，仍「有義務保護機密數據」。

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鎖定科研人員、FBI與退役軍官

社群媒體平台Bluesky上有貼文專門鎖定被美國國家衛生研究院（NIH）解僱的研究人員，提供這些人在中國深圳「追求職涯發展」的機會。前美國官員表示，其他來自外國情報機構的接觸，則鎖定被解僱的FBI幹員與退役軍官；被迫離開公職者既渴望重返職場、又對美國政府不滿，因此容易中招與放鬆警惕；此外，即便有些招募手法（像是Bluesky上的貼文）明顯來自中國，但其他徵才廣告可能偽裝得較好，以致看似來自美國企業。

NCSC在報告中說，在職與去職的聯邦雇員應小心提防這些虛擬招募手法，以及了解受僱的潛在後果。中國情報部門招募的第一步，通常是對一篇無害的研究論文提供少量費用，但假以時日就會要求提供更多敏感資料。該中心建議，前政府官員、特別是擁有安全許可者，發布攸關其政府工作的內容時應審慎為之；至於徵才招聘的危險信號，包括薪資高得不成比例與彈性的工作條件，徵才者還可能對前官員的訊息「過於積極回應」以及狂讚猛捧。

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