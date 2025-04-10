美防長訪巴拿馬 悍拒中國威脅運河

美國國防部長赫格塞斯在巴拿馬公開宣示，美國絕不會允許中國或其他任何國家危及巴拿馬運河的運作與完整性。（美聯社）

2025/04/10 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯八日訪問巴拿馬時，針對中國對巴拿馬運河的潛在影響發出強硬警告，稱美國絕不容許中國「威脅」這條運河的運作與完整性。此言論迅速引發北京反擊，指責華府「霸凌」，凸顯美中在拉美地區的緊張對峙。

赫格塞斯是繼二月美國國務卿魯比歐之後，又一位造訪巴拿馬的美國高層官員。赫格塞斯在羅德曼基地發表演說警告，「以中國為基地的公司繼續控制運河地區的重要基礎設施，這讓中國有可能在巴拿馬全境進行監視活動，使得巴拿馬和美國更不安全」，「巴拿馬運河正面臨持續威脅，美國不會允許共產中國或任何國家危害其運作」。

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赫格塞斯重申，「中國未建此運河，未營運此運河，也不得將其武器化」，揚言美國將和巴拿馬一起「從中國的影響下收回巴拿馬運河」，並利用「嚇阻力…，世界上最致命的戰鬥力」，保持運河對所有國家開放。

運河主權 美巴立場有異

稍早前，赫格塞斯與巴拿馬總統穆里諾會晤兩小時後，雙方發表聯合聲明，承諾強化安全合作，部分模糊的措辭也暗示雙方討論過美國船隻的通行費問題。但聲明內容最大的分歧，出現在巴方西班牙文版稱，赫格塞斯承認巴拿馬對運河與周邊地區擁有「領導權與不可分割的主權」，美方英文版則無此表述，顯示雙方在主權問題上的立場差異。

中國外交部發言人林劍九日批評赫格塞斯言論「惡意攻擊中國」，旨在破壞中巴合作，暴露美國「霸凌本性」。中國駐巴拿馬大使館亦發聲明駁斥，稱中國從未參與運河管理或干涉事務，美方指控「毫無根據」。

爭議焦點之一是運河兩端港口經營權。香港長江和記實業旗下子公司「巴拿馬港口公司」控制太平洋側的巴爾博亞港（Balboa）與大西洋側的克里斯托巴港（Cristobal），一九九七年獲特許經營權，二○二一年續約廿五年。美國對中資影響運河的疑慮，促使巴拿馬政府今年一月啟動合約審計。

巴稱長和續約存在多項違規

巴拿馬審計長佛羅雷斯指出，審計發現合約存在「多項違規」，因續約時的稅收優惠導致國家損失十三億美元，他計劃起訴相關官員。

檢察總長葛梅茲證實，已依職權調查合約是否涉及「侵害公共行政罪」等罪行；巴國最高法院也自二月起審議合約合憲性，若違規或違憲屬實，特許權恐被撤銷。

長和集團三月宣布以一九○億美元將全球四十三個港口資產（含巴拿馬兩港）售予美國貝萊德集團，但北京隨後啟動反壟斷審查，原定四月二日簽署的協議被迫延後。貝萊德執行長芬克坦言，審查或需九個月，但對最終獲得批准表示樂觀。

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